Девушка из Омска подарила ребенка посторонней женщине

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25-летняя жительница Омска решила отдать свою будущую дочь, когда была беременна. Девушку бросил отец ребенка, а денег на его содержание не было – она живет в съемной квартире с мамой. Поэтому она разместила объявление, в котором сообщила, что готова отдать новорожденную малышку «бесплатно, но в хорошие руки».

На объявление откликнулась 43-летняя учительница из Санкт-Петербурга. Женщина перевела беременной девушке деньги «на памперсы» и заявила, что заберет девочку сразу, как та появится на свет. Учительница объяснила свое решение тем, что она готова заняться третьим ребенком, так как уже воспитала двоих.

Когда жительница Омска родила, она отправилась в аэропорт, чтобы передать дочь. Петербурженке без проблем удалось перевезти ребенка с помощью поддельных документов. Вернувшись домой, девушка столкнулась с расспросами от хозяйки квартиры, сдававшей ей жилье.

В итоге женщина обратилась в полицию, а сотрудники правоохранительных органов задержали и мать ребенка, и учительницу. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и ожидают решения суда – им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает «Спутник».