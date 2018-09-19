Японский миллиардер полетит на Луну с деятелями искусства: обзор прессы

Фото: AP

Мы пьем молоко, полученное без коров; о любви амурчанки и бразильца; в следующем году в России ожидается рост инфляции. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» пишут о сбитом в Сирии российском самолете, о спасении Центробанком частных банков, о том, что пошлины США на китайские товары не повлияют на российскую экономику, что Медведев призвал не допустить резкого роста цен на топливо (еще бы послушал кто) – в общем, много разного на любое предпочтение.

Я заострю ваше внимание на заметке о японском миллиардере Маэдзава (на фото – справа), который, будучи с детства влюбленным в Луну, сделал все возможное, чтобы отправиться к ней на свидание. Задружившись с авантюристом-предпринимателем-изобретателем Илоном Маском, он через пару–тройку лет в компании с художниками полетит к Луне на ракете, спроектированной его другом. Как заявил Маэдзава, он пригласит принять участие в полете до восьми всемирно известных творческих деятелей. «Если бы Пабло Пикассо увидел Луну вблизи, какие бы картины он смог бы нарисовать?» – задается вопросом Маэдзава, поясняя свое решение лететь в компании художников, скульпторов, фотографов и архитекторов.

Кстати, Маэдзава начинал свой бизнес с продажи компакт-дисков. Недавно он купил картину с названием «Без названия» – ради интереса поищите в интернете, посмотрите, на что было потрачено 110 миллионов долларов.

Полный абзац

«АиФ». В этом еженедельнике обращает на себя внимание публикация на тему того, чем нас кормят. И если вы еще не успели позавтракать, лучше не читайте и не слушайте. Потому что после прочтения (или прослушивания) уже не сможете смотреть на пищу. Оказывается, мы пьем молоко, полученное без коров, едим мёд, который никогда не встречался с пчёлами, и шоколад, не знакомый с какао-бобами. Ну и т.д. Вы узнаете, что самый изощренный подделыватель продуктов – наш друг Китай. Там рис – пластиковый, мясная начинка – не из мяса, а из картона, а если есть мясо, то это мясо…

И тут я понимаю, что дальше просто не имею права говорить. Сами, сами, бр-р…

Не пропусти

Давайте о чем-нибудь светлом. Если вы раскроете «Мою Мадонну» с самого утра, то есть риск того, что забудете о работе по меньшей мере до обеда – пока прочтешь от корки до корки… Я зачитался материалом «Бразильское счастье», в котором рассказывается о любви россиянки-амурчанки Марии Манукян и бразильца Алисона Маркеса. Как они разговаривали поначалу, остается только догадываться: Алисон не знал английского, Мария – португальского. Но теперь все нормально: в семейном багаже уже два названных языка, а еще китайский и русский. Но язык ли главное, когда Алисон готовит изумительный яблочный пирог и печет булочки, хлеб и пиццу!

Остальные подробности, описанные Анной Азановой, найдете в «ММ».

Также в номере

Перевернув страницу с вышеназванной публикацией, споткнетесь о заголовок «Корабль в бутылке». Читателя-женщину привлечет слово корабль – ну как же, романтика моря, бриз, алые паруса… Мужчину – другое слово. Лично меня привлекла фамилия автора – Светлана Кобыш. А это все равно что поставить на материале знак качества! Необходимое пояснение к материалу: речь идет все же о бутылке, а кораблик – символ несостоявшейся – из-за бутылки – жизни. Но я уже опять полез в подробности, а лучше будет, если вы изучите их сами.

Напишут же такое

Я уже упоминал сегодня Центробанк, совсем забыв, что помянешь черта, он и появится. Так и случилось. Раскрыл «Комсомольскую правду», а там написано, что в следующем году нас ожидает рост инфляции – прогноз сделан не кем-то, а именно Центробанком. Вы узнаете, что цены вырастут более чем на 5 %. Это официально. А неофициально?!

Причины понятны: санкции. Еще в причинах – цены на нефть, повышение НДС, что-то там еще. Но если вы попробуете покопаться, постараетесь добраться до глубинных причин, то можете прослыть диссидентом-отщепенцем со всеми вытекающими последствиями.

На посошок

И чтобы отвлечь вас от крамольных мыслей (хотя не все диссиденты плохо кончали: кого-то и за границу бесплатно высылали), так вот, чтобы вас не сослали куда поближе заграницы, назову заметку о том, что – цитирую заголовок – «Грудь Семенович будет еще пышнее». Интересно: нас уже, как собаку Павлова, приучили к тому, что при слове грудь, в мозгу возникает фамилия Семенович. И наоборот.

Ну а еще интересна публикация о том, чем занимаются жены глав государств, входивших ранее в состав СССР. Как ни шарил я глазами по двум страницам публикации, так и не нашел России. Вздохнув сочувственно, прощаюсь с вами. Надеюсь, до завтра.