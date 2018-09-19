Более 500 миллионов рублей задолжали амурчане за тепло

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В филиале «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» подвели итоги сбытовой деятельности за 8 месяцев 2018 года. С начала года долги потребителей за тепло составили около 503 миллионов рублей.

Население Благовещенска и поселка Прогресс остаются самой проблемной категорией неплательщиков. Сумма неоплаченных квитанций за тепло составила 65,3 миллиона рублей, из которых 44,8 миллиона рублей – просроченная задолженность.

По итогам 8 месяцев текущего года жители Прогресса не оплатили счета по теплоснабжению на 21,2 миллиона рублей. В Благовещенске также зафиксирован рост дебиторской задолженности населения. Благовещенцы накопили долг в 44,1 миллиона рублей. Специалисты отделения теплосбыта связывают образование задолженности с приемом новых домов на прямые расчеты с «Амурской генерацией», а также банальной «забывчивостью» абонентов.

Больше 3,5 миллиона рублей должны за теплоснабжение и горячую воду организации и предприятия группы «Прочие». Среди них самыми проблемными остаются недоплаты компаний, которые объявили себя банкротами: ООО «ПАТО» задолжало 720 тысяч рублей, ООО «Городок» не оплатило 1,6 миллиона рублей.

Накопили долги и управляющие компании Благовещенска – 3,4 миллиона рублей. Среди компаний должников – ТСЖ «Питер» с долгом в 1,7 миллиона рублей. Жильцы дома, которым управляло ТСЖ, решили отказаться от недобросовестного посредника и перешли на прямые расчеты за тепловую энергию с АО «ДГК».

Более 90 % задолженности, а именно 448 миллионов рублей, приходится на долю АО «Амурские коммунальные системы». Однако энергетики и коммунальщики урегулировали данную задолженность соглашением о реструктуризации.

«Сейчас в филиале "Амурская генерация" ответственное время – идет подготовка к осенне-зимнему периоду, ремонты и запас топлива на весь период холодов. Абоненты должны понять, что от своевременной оплаты тепла зависит качество теплоснабжения и возможность своевременно и в полном объеме проводить работы на оборудовании ТЭЦ, ГРЭС и тепловых сетей, находящихся на балансе "Амурской генерации"», – сказал заместитель директора по сбытовой деятельности Евгений Киреев.