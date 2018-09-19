Авиарейс Москва – Благовещенск задерживается на 4 часа

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19 сентября на несколько часов позже прибудет авиарейс Москва – Благовещенск компании «Северный ветер». Эта информация размещена на сайте аэропорта Благовещенска.

В справочной службе воздушной гавани областного центра ИА «Амур.инфо» сообщили, что рейс Москва – Благовещенск должен был прибыть сегодня в 09:40. Теперь его ожидают в 13:50. Обратный рейс должен отправиться в 15:00.

«Причина задержки – поздняя подготовка воздушного судна под рейс в аэропорту Шереметьево», – пояснили информагентству в пресс-службе министерства транспорта и строительства Амурской области.

Там подчеркнули, что лайнер в настоящее время уже летит из Москвы в Благовещенск.