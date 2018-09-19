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19сентября
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сегодня, 09:30 0

Тепло и без осадков: прогноз погоды на 19 сентября

Тепло и без осадков: прогноз погоды на 19 сентября
Фото: www.perm.aif.ru

В Амурской области 19 сентября будет преимущественно ясно, без осадков, небольшая облачность возможна только в северных районах. Ветер дует с запада, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура составит плюс 17…22, на севере будет плюс 15…20.

В Благовещенске ожидается малооблачная погода, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер наберет скорость 1-5 метров в секунду. Термометры покажут 20…22 градуса выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода


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