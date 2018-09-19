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19сентября
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сегодня, 09:14 0

В Серышевском районе погиб монтажник, упавший с высоты

В Серышевском районе погиб монтажник, упавший с высоты
Фото: vssut.sledcom.ru

В Амурской области правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели монтажника. Трагический случай произошел утром 17 сентября в Серышевском районе.

Погибшему было 26 лет, он работал монтажником в подрядной организации, строящей железнодорожный мост через реку Зею.

По предварительным данным, монтажник, после выполнения работ на строительной площадке железнодорожного моста через Зею, шел к месту отдыха и упал с 18-метровой высоты. Мужчина скончался на месте.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается на сайте ВССУ на транспорте СКР.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 17 сентября в городе Свободном погиб мужчина, упав с железнодорожного моста.

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