Владимир Путин: главное для руководителей области – услышать сигналы, которые люди передали власти

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В Кремле президент Путин встретился с избранными губернаторами и поздравил их с победой на выборах в ходе единого дня голосования. Он обратился к руководителям с просьбой максимально быстро включиться в работу. На встрече был губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех – лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется. Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России», – сказал Владимир Путин.

Среди задач, которые предстоит решать главам регионов, президент назвал: увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Для достижения этих целей, отметил он, необходимо, чтобы у каждого человека были интересная работа, достаток, комфортные условия для жизни в любом населенном пункте. Это и хорошие детские сады, и школы, и поликлиники, и больницы, и нормальные дороги. При этом очень многое зависит именно от губернаторов.

«Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку», – отметил глава государства.

Главное для руководителей области, сказал Путин, – «услышать сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов.

Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам. Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его поддержать».

Президент отметил, что граждане готовы к обновлению, и команды губернаторов «должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких‑то партийных преференций или партийной принадлежности».

В конце Владимир Путин пожелал всем успехов и чтобы соратниками избранных руководителей, были люди «профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов».