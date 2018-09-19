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19сентября
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сегодня, 09:11 8

Владимир Путин: главное для руководителей области – услышать сигналы, которые люди передали власти

Владимир Путин: главное для руководителей области – услышать сигналы, которые люди передали власти
Фото: www.kremlin.ru

В Кремле президент Путин встретился с избранными губернаторами и поздравил их с победой на выборах в ходе единого дня голосования. Он обратился к руководителям с просьбой максимально быстро включиться в работу. На встрече был губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Думаю, вы прекрасно при этом понимаете, что этот успех – лишь начало вашей серьёзной и большой работы: и вашей личной работы, и работы ваших команд. Прошу максимально быстро, насколько это возможно, включиться в работу – хотя многие уже работали в качестве исполняющих обязанности, а некоторые были и руководителями регионов, поэтому много времени на раскачку не потребуется. Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России», – сказал Владимир Путин.

Среди задач, которые предстоит решать главам регионов, президент назвал: увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. Для достижения этих целей, отметил он, необходимо, чтобы у каждого человека были интересная работа, достаток, комфортные условия для жизни в любом населенном пункте. Это и хорошие детские сады, и школы, и поликлиники, и больницы, и нормальные дороги. При этом очень многое зависит именно от губернаторов.

«Вклад губернаторов в достижение общенациональных целей является решающим, и тот, кто действительно работает, добивается результата, всегда может рассчитывать на поддержку», – отметил глава государства.

Главное для руководителей области, сказал Путин, – «услышать сигналы, которые люди передали власти, разобраться в существующих проблемах, понять их и ответить на запросы и ваших сторонников, и, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Не закрываться от тех, кто имеет иную точку зрения, привлекать их к решению общих задач. Словом, нужно работать в интересах всех жителей ваших регионов.

Необходимо также выстраивать конструктивное сотрудничество с местным самоуправлением, оказывать содействие добровольцам. Следует создать работающие социальные лифты с использованием механизмов конкурса «Лидеры России». Этот механизм у нас уже работает, прошу вас его поддержать».

Президент отметил, что граждане готовы к обновлению, и команды губернаторов «должны формироваться прежде всего на основе общих ценностей и целей, а не политических взглядов или каких‑то партийных преференций или партийной принадлежности».

В конце Владимир Путин пожелал всем успехов и чтобы соратниками избранных руководителей, были люди «профессиональные, энергичные, честные, способные эффективно работать над задачами развития регионов».

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#губернатор #российская власть


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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    44 минуты назад

    интересно,о чем думают люди на таких встречах

  • Baska

    Baska
    37 минут назад

    Как я выгляжу, Господи хоть бы ничего не спросил, я крутой

  • КП

    КП
    25 минут назад

    Бывший наш губернатор, который сейчас министр по развитию ДВ на совещании во Владивостоке оказался к нему не готов. Вот так, прямым текстом. Привык на губернаторстве ничего не делать, рожей в экране светить. А тут что-то требовать начали, кричать, ногами топать.

  • Туж2

    Туж2
    18 минут назад

    - Сигнал слышал?

    - Слышал..

    - А почему нарушал?

    - Да пошли они!

    - Правильно, так с сигналами и поступайте.

  • Альтер

    Альтер
    16 минут назад

    ВВП прямо указал что делать

    ну вот будем посмотреть))))

  • Алекsей

    Алекsей
    15 минут назад

    Да о чём они могут думать, когда они на него как Мартышки на Удава смотрят, лишь бы не кинулся и не проглотил! Одни слова об улучшении, а по факту на социалку денег всё меньше выделяется, во всяком случае последние годы, а попандопало его (премьер) постоянно везде орёт, что денег нет, но вы держитесь! Что может сделать губернатор, который входит в одну партию с ними, начнёт делать то, что народ просит, его сразу попрут со всех постов, в единой... это практика отработана годами и очень актуальна сейчас, мы все это видим, губернатор зависим по деньгам полностью от тех кто в Москва сити сидит, предыдущие губернаторы что хорошего сделали для народа региона и области, область загнали в миллиардные долги с процентами, вот по факту что ими сделано, при этом лично они сами и их семьи здесь разбогатели судя даже по официальным доходам и состоялись, как они сами об этом выражаются! При данной вертикали регионы не могут богатеть и развиваться, они будут и дальше обслуживать интересы Москвы за счёт населения большинства регионов!

  • mm_Ник

    mm_Ник
    14 минут назад

    После пенсионной реформы дело запахло жареным, неохото раньше срока с поста сваливать, так и ляпнул что-то умное. Только толку не будет как всегда. Сколько раз сам лично обращался к властям, а от них только отписки или ссылки на другие подразделения по данному вопросу. А от властей никакого толку. Начиная с самого президента.

  • Братеев1

    Братеев1
    10 минут назад

    Орлову надо взять в команду Ракутину для того что б она представляла интересы оппозиции

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