В Архаринском районе ночью сгорело кафе

Фото: regnum.ru

В ночь на 19 сентября в Архаринском районе Приамурья был серьезный пожар. Он полностью уничтожил кафе. Люди не пострадали.

Кафе, где случился пожар, находится на 1794-м километре федеральной трассы Р-297 Чита – Хабаровск. Сообщение о происшествии поступило пожарным сегодня в 02:52. На место оперативно прибыли огнеборцы пожарного поста при пожарной части № 61 поселка Кундур и пожарной части № 6 поселка Облучье ЕАО – 7 человек и 3 единицы техники. Однако кафе спасти не удалось – оно было полностью уничтожено огнем. Люди не пострадали.

Причину и виновника пожара предстоит установить.