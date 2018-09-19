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19сентября
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сегодня, 07:18 0

На железные дороги на космодроме Восточный потратят 327 миллионов рублей

Министерство обороны России потратит 327,6 миллиона рублей на строительство железных дорог на космодроме Восточный. Аукцион на строительство объявило ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6».

Началом работ указывается день заключения контракта, на работы отводится 260 календарных дней, пишет News.ru. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября, следует из информации на сайте госзакупок.

Космодром Восточный — первый гражданский космодром России, который строится в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров. 28 апреля 2016 года с космодрома состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а».

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