Избранный мэр Тынды Марина Михайлова: прежние власти города оттягивают инаугурацию

Фото: kedr.marshruty.ru

Коммунистка Марина Михайлова была официально зарегистрирована в качестве главы Тынды вечером вторника, 18 сентября. Однако до инаугурации она пока не может приступить к исполнению своих обязанностей в качестве мэра Тынды. Она считает, что дата инаугурации специально оттягивается прежними властями города.

Как рассказала избранный мэр, ее инаугурация назначена на 1 октября.

«Я предполагаю, что бывший мэр Евгений Петрович Черенков не успевает оформить себе "золотой парашют". И они придумывают какую-то схему, что он складывает полномочия, но инаугурацию они все равно оттягивают до тех пор, пока он не оформит себе пожизненную выплату за счет городского бюджета. При отсутствии заслуг перед городом – это мое мнение», – так считает Марина Михайлова.

Евгений Черенков пока оказался недоступен для комментариев.

За отмену так называемых «золотых парашютов» – пожизненных пенсий для определенных чиновников из дефицитного городского бюджета, – коммунистка борется давно. Этого она добивалась, еще будучи депутатом городской думы прежнего, 6-го созыва. Однако ранее в представительном органе большинство кресел занимали представители «Единой России», и изменения в устав города, отменяющий надбавки к государственной пенсии, не проходили.

Однако после прошедших 9-го сентября выборов расклад сил в городской думе Тынды изменился. Теперь из 20 мандатов 12 – у представителей КПРФ, еще 3 – у либерал-демократов и только 5 – у единороссов, один из которых – прежний мэр Тынды Евгений Черенков.

Поэтому Марина Михайлова рассчитывает, что представители ЛДПР поддержат коммунистов, и они большинством голосов все-таки примут изменения у устав, необходимые для отмены «парашютов». А тем, кому такие пожизненные пенсии уже назначены, выплаты будут приостановлены до тех пор, пока бюджет не станет профицитным.

Помимо этого, у нового мэра много планов по смене формата работы представительного органа Тынды.

«20 сентября будет заседание думы. В повестке один вопрос – выборы председателя. Председатель тоже будет "красным". И дальше мы меняем формат думы. У нас дума всегда сидела спиной к залу. Эта дума садится лицом к людям. Мы под этим слоганом шли на выборы. Мы в прямом смысле садимся лицом к людям, чтобы люди видели, как их народные избранники голосуют. Приходят люди в зал, а не видно, кто как голосует, потому что спинами сидят и практически не слышно, как депутаты обсуждают. А теперь мы разворачиваемся к людям. Когда повестка будет исчерпана, председатель думы предложит жителям еще раз озвучить наказы, вопросы, предложения, пожелания. То есть у нас теперь такая практика будет на каждом заседании думы: по окончании рассмотрения повестки мы будем общаться с жителями напрямую и вживую», – рассказала Марина Михайлова.

Также каждое заседание думы будут снимать на камеру, а затем на сайте городской администрации размещать ссылку, по которой любой желающий сможет посмотреть заседание в записи.

«И еще из новшеств – в регламенте было прописано, что дума каждый третий четверг месяца собирается. Было очень много в прошлом созыва просьб от горожан перенести заседания на выходные дни. Люди хотят участвовать в местном самоуправлении. Поэтому мы сейчас в регламент внесем – заседания будут проходить по субботам в 12 часов. Чтобы людям было удобно вживую прийти, послушать и пообщаться с депутатами», – поделилась планами избранный мэр.

Как сообщало Амур.инфо, приступить к обязанностям главы города Марина Михайлова сможет только после инаугурации. Церемония назначена на 1 октября. Чтобы не терять время до официального вступления в должность, Марина Михайлова дала будущим подчиненным поручения через видеообращение. По ее словам, половина указаний из этого обращения уже исполнена. В частности, в городе убрали агитацию, а также свалку, оставшуюся после разбора деревянного здания рядом с музыкальной школой.