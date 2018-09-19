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19сентября
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Избранный мэр Тынды Марина Михайлова: прежние власти города оттягивают инаугурацию

Избранный мэр Тынды Марина Михайлова: прежние власти города оттягивают инаугурацию
Фото: kedr.marshruty.ru

Коммунистка Марина Михайлова была официально зарегистрирована в качестве главы Тынды вечером вторника, 18 сентября. Однако до инаугурации она пока не может приступить к исполнению своих обязанностей в качестве мэра Тынды. Она считает, что дата инаугурации специально оттягивается прежними властями города.

Как рассказала избранный мэр, ее инаугурация назначена на 1 октября.

«Я предполагаю, что бывший мэр Евгений Петрович Черенков не успевает оформить себе "золотой парашют". И они придумывают какую-то схему, что он складывает полномочия, но инаугурацию они все равно оттягивают до тех пор, пока он не оформит себе пожизненную выплату за счет городского бюджета. При отсутствии заслуг перед городом – это мое мнение», – так считает Марина Михайлова.

Евгений Черенков пока оказался недоступен для комментариев.

За отмену так называемых «золотых парашютов» – пожизненных пенсий для определенных чиновников из дефицитного городского бюджета, – коммунистка борется давно. Этого она добивалась, еще будучи депутатом городской думы прежнего, 6-го созыва. Однако ранее в представительном органе большинство кресел занимали представители «Единой России», и изменения в устав города, отменяющий надбавки к государственной пенсии, не проходили.

Однако после прошедших 9-го сентября выборов расклад сил в городской думе Тынды изменился. Теперь из 20 мандатов 12 – у представителей КПРФ, еще 3 – у либерал-демократов и только 5 – у единороссов, один из которых – прежний мэр Тынды Евгений Черенков.

Поэтому Марина Михайлова рассчитывает, что представители ЛДПР поддержат коммунистов, и они большинством голосов все-таки примут изменения у устав, необходимые для отмены «парашютов». А тем, кому такие пожизненные пенсии уже назначены, выплаты будут приостановлены до тех пор, пока бюджет не станет профицитным.

Помимо этого, у нового мэра много планов по смене формата работы представительного органа Тынды.

«20 сентября будет заседание думы. В повестке один вопрос – выборы председателя. Председатель тоже будет "красным". И дальше мы меняем формат думы. У нас дума всегда сидела спиной к залу. Эта дума садится лицом к людям. Мы под этим слоганом шли на выборы. Мы в прямом смысле садимся лицом к людям, чтобы люди видели, как их народные избранники голосуют. Приходят люди в зал, а не видно, кто как голосует, потому что спинами сидят и практически не слышно, как депутаты обсуждают. А теперь мы разворачиваемся к людям. Когда повестка будет исчерпана, председатель думы предложит жителям еще раз озвучить наказы, вопросы, предложения, пожелания. То есть у нас теперь такая практика будет на каждом заседании думы: по окончании рассмотрения повестки мы будем общаться с жителями напрямую и вживую», – рассказала Марина Михайлова.

Также каждое заседание думы будут снимать на камеру, а затем на сайте городской администрации размещать ссылку, по которой любой желающий сможет посмотреть заседание в записи.

«И еще из новшеств – в регламенте было прописано, что дума каждый третий четверг месяца собирается. Было очень много в прошлом созыва просьб от горожан перенести заседания на выходные дни. Люди хотят участвовать в местном самоуправлении. Поэтому мы сейчас в регламент внесем – заседания будут проходить по субботам в 12 часов. Чтобы людям было удобно вживую прийти, послушать и пообщаться с депутатами», – поделилась планами избранный мэр.

Как сообщало Амур.инфо, приступить к обязанностям главы города Марина Михайлова сможет только после инаугурации. Церемония назначена на 1 октября. Чтобы не терять время до официального вступления в должность, Марина Михайлова дала будущим подчиненным поручения через видеообращение. По ее словам, половина указаний из этого обращения уже исполнена. В частности, в городе убрали агитацию, а также свалку, оставшуюся после разбора деревянного здания рядом с музыкальной школой.

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#выборы #политика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    судорожно уничтожает документы прежняя власть

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    какая интрига..

    Наверное уничтожают доки кто сбил МС 17 или убил Кенади

    З.Ы. Нет?

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    сам придумал шутку или в интернете нашёл?

  • непонятно

    непонятно
    5 часов назад

    Да уж... Михайлова жжот... заседания гордумы по субботам... надолго ли ее хватит, на эти безумные идеи? Да и не факт, что дума за это проголосует

  • Туж2

    Туж2
    5 часов назад

    Братеев1

    сам придумал шутку или в интернете нашёл?



    Сам...

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    ОТТЯГИВАЮТ ИНАУГУРУЦИЮ

    Необычное имя.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Ина Угуруция - это почти как Авас Гурцкая или Ракель Пирцхалава.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    paravis

    ОТТЯГИВАЮТ ИНАУГУРУЦИЮ

    Необычное имя.

    амур.инфо - оно такое

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад



    инаугуруцию



    Пошел эту мысль думать...

  • Слово

    Слово
    2 часа назад

    Вопрос один, Марина Михайлова 131-ФЗ то хоть пролистывала) Как можно публично раздавать задания по сути неподведомственной себе структуре: Совету депутатов. Так-то представительный орган власти это самостоятельная, независящая от администрации - исполнительного органа, структура, где есть свой руководитель, структура и регламент работы. Ну д*ра - д*рой :) Развал местного самоуправления в действии: по тындински!

  • Слово

    Слово
    1 час назад

    непонятно

    Да уж... Михайлова жжот... заседания гордумы по субботам... надолго ли ее хватит, на эти безумные идеи? Да и не факт, что дума за это проголосует



    И я Вас уверяю, что посещаемость вот таких "субботних" заседаний будет практически нулевой. Возможно, конечно, что на первых парах такой вариант работы и привлечет кого-то, но это будут единичные случаи скорее. В другие периоды Марине Михайловой, чтобы не ударить лицом в грязь придется создавать массовку искусственно, таща на заседания коллег, депутатов однопартийцев и родственников. И потом вещать: вот же!!! посмотрите! Права я, права, товарищи....

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Слово

    Как можно публично раздавать задания по сути неподведомственной себе структуре: Совету депутатов.



    А в качестве простого избирателя раздавать задания депутатам возможно? Слуги, как никак... Или нет?...

  • Слово

    Слово
    1 час назад

    Myxira

    Слово

    Как можно публично раздавать задания по сути неподведомственной себе структуре: Совету депутатов.



    А в качестве простого избирателя раздавать задания депутатам возможно? Слуги, как никак... Или нет?...

    Зачем разводить браваду и приклеивать эти клеше "слуги народа" и т. д. Вообще, это называется ни "задания раздавать", а обратиться к депутату, который затем начинает работу под средством депутатского запроса и другими способами. И знаете еще что скажу :) вот критиковать кого-то, в том числе и Марине Михайловой, сидя по ту сторону баррикад от власти - эт проще простого, посмотрим, что будет, когда она сама займет кресло мэра и станет "слугой народа", а это: ой, как не просто.... И еще: лично к мэру избранному я неприязни не исптываю, делаю выводы о ее понимании структуры госласти по высказываниям в СМИ. А они зачастую смахивают на популизм, а временами и маразм...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    ОТТЯГИВАЮТ инагурацию)))))))

    Слово то какое-оттягивают

  • Sah

    Sah
    48 минут назад



    Она считает, что дата инаугурации специально оттягивается прежними властями города.



    ну дак а че тут сделаешь, если закон позволяет

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    46 минут назад

    Лучше делами доказывать свою крутость. А то, кто и как сидит в Думе, погоды не сделает. Смешная такая! Поверхностная! Глубины в ее выступлениях нет. Какая-то мелочевка!

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