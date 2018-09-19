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19сентября
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сегодня, 09:00

Раки будут страдать от противоречий, а Скорпионам потребуется ласка: прогноз на 19 сентября

Раки будут страдать от противоречий, а Скорпионам потребуется ласка: прогноз на 19 сентября

Восход Солнца: 06:11
Заход Солнца: 18:36
Солнце в Деве.

Овен. Звезды советуют соблюдать все правила приличия, если они окажутся в новом обществе. Люди, с которыми вы планируете вместе работать, окажутся слишком придирчивыми даже в мелочах.

Телец. Звезды советуют срочно отправляться в тренажерный зал, чтобы потянуть фигуру и скинуть лишние килограммы.

Близнецы. Сейчас вы будете ощущать в себе немалые силы. Но не переусердствуйте с их приложением. В противном случае можете перетрудиться, и это сразу же отразится на состоянии здоровья.

Рак. На протяжении этого дня вы можете быть подвержены различным внутренним противоречиям. Не выясняйте отношений с любимыми людьми, держите себя в руках.

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Лев. Возможны ссоры и выяснения отношений не только с близкими, но и незнакомыми людьми. Вам могут предложить несколько вариантов новой работы, но отнестись к выбору нужно осторожно.

Дева. Ситуация ухудшится и нерешенные проблемы могут стать причиной возникновения осложнений во время переговоров и при заключении сделок.

Весы. В профессиональных делах сейчас постарайтесь не проявлять особой прыти и излишней инициативы. Вы можете наткнуться на непонимание и неодобрение.

Скорпион. В этот день появляется повышенная потребность в тесном физическом контакте, объятиях, проявлениях ласки.

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Стрелец. Это время обретения истины, осознания самого себя как уникальной личности. Вам необходимо уединиться, сосредоточиться, не ввязываться ни в какие авантюры.

Козерог. Вы решите внедрить новые методы в работу, от чего только выиграете. Вы добьетесь высоких результатов труда, а так же услышите от начальства массу добрых слов.

Водолей. День символизирует власть и ответственность. Руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых.

Рыбы. С самого утра в супружеских отношениях будет царить идиллия, но затем и вы станете уставать, и супруг может раздражаться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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