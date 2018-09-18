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18сентября
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В Приамурье продолжают решать проблему с доставкой угля

В Приамурье продолжают решать проблему с доставкой угля

О подготовке региона к предстоящему отопительному сезону на заседании правительства области 18 сентября доложил врио губернатора области Василию Орлову министр ЖКХ области Сергей Гордеев. С его слов, на котельных Приамурья заготовлено 359 тысяч тонн угля. В настоящее время (по плану на 12 сентября) больше всего угля завезено на предприятия городов Зея и Белогорск, Тындинского и Зейского районов.

«Меньше половины плана на текущую дату имеется на складах в Магдагачинском, Свободненском, Сковородинском, Шимановском районах. Проблемы с доставкой возникли ввиду нехватки вагонов на железнодорожном транспорте. С просьбой о необходимости предоставить вагоны для перевозки угля в Амурскую область мы обращались в Федеральную грузовую компанию. На прошедшем сегодня совещании под руководством начальника Забайкальской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Александра Скачкова мы также поднимали данный вопрос, вопрос находится в работе», – сказал Сергей Гордеев.

Помимо этого, сложности в завозе твердого топлива вызывает проезд к поселку Октябрьский Зейского района. На дорогах заканчиваются ремонтные работы, но ситуация осложнилась повышением уровня воды в реках, которые перемывают дороги. Ожидается спад уровня воды.

Как доложил зампред правительства области Алексей Венглинский, на складах имеется запас топлива. Руководитель региона отметил, что главы муниципалитетов несут персональную ответственность за подготовку к предстоящей зиме.

«Новые руководители, избранные на местах, должны разобраться в вопросах подготовки к зиме и должны лично понимать проблематику, имеющуюся на предприятиях и жилом фонде», – сказал Василий Орлов.

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#ЖКХ


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