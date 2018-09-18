Жители Астрахановки больше недели живут без воды

Озеро в Астрахановке появилось в ночь с 10 на 11 сентября. На участке водопровода произошел порыв. Без воды остались три дома по адресам: улица Садовая, 52, переулок Ученический, 6 и 8 – в целом 150 квартир.

У Марины Анатольевны дома теперь кругом вода: в канистрах, в контейнерах, в ведрах и в тазиках. Только в кране ее нет. Каждый день жительнице и всем ее соседям приходится стоять в очереди за водой. Утром и вечером приезжает машина с цистерной. Подвоз организовали в пограничном управлении. Дома относятся к этому ведомству.

Занимаются ли коммунальщики проблемой, людям непонятно. Ремонтных работ в районе порыва жители не заметили.

«Мы бы терпели, если бы что-то продвигалась, а тут с балкона выходим, мы знаем примерно в каком месте порвало. Там ни техники, ничего нет. Восемь дней уже, можно было потерпеть, но если бы двигалась работа, а они же ничего не делают», – сказал житель дома № 35 по улице Садовой Рауф Хуснутдинов.

«Как ее донести, эту воду? Вот я старенькая, мне 72 года, я должна тащить на 3 этаж. А как молодежи помыться, им каждый день на работу,. Ладно, мы почешемся, а молодежь? И деток в садик», – отметила жительница дома по адресу: переулок Ученический, 6, Ольга Литвинова

Ремонтные работы начинаются с 18 сентября, пояснили в городской администрации. На участке сложные грунтовые условия. Для ремонта привлекают специалистов амурских коммунальных систем.

«Отключение воды в указанном районе связано с произошедшим порывом на ведомственных сетях. Вода в домах была перекрыта для определения места порыва, оценки объёма работ и недопущения дальнейшего подтопления территории. Доступ к участку порыва затруднен заболоченной местностью с большим скоплением воды», – говорится в ответе администрации Благовещенска.

Водопроводные сети в районе порыва также относятся к погрануправлению. В ведомстве пояснили, что трубы в этом районе решено заменить.

«В связи с длительной эксплуатацией трубопровода (более 30 лет) и пролеганием в заболоченной местности, в целях недопущения аварийных ситуаций при дальнейшей эксплуатации трубопровода Пограничным управлением заключен государственный контракт по замене 320 метров металлического трубопровода на пролипропиленовый», – пояснили в Пограничном управлении ФСБ России по Амурской области.

Когда закончатся ремонтные работы, пока не сообщается. Поэтому людям еще придётся постоять в очереди за водой.