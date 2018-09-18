Андрею Кузьмину вручили мандат депутата Госдумы РФ

Мандат депутата Государственной думы получил Андрей Кузьмин. Документ ему выдали на заседании в Амурском областном избиркоме. На выборах 9 сентября Андрей Кузмин от ЛДПР набрал более 30 % голосов, обогнав своих соперников Татьяну Ракутину от КПРФ, Кирилла Зимина от «Справедливой России», Геннадия Гамзу от «Коммунистов России» и Галину Никишину от Партии пенсионеров.

Андрей Кузьмин сообщил, что не будет переезжать в Москву, жить останется в Благовещенске.

«Знаете, в моей практике командировки не проблема. Я жил 5 лет в режиме командировок, поэтому для меня это не трудно. Я жить всё равно буду здесь. Это моя область, мой город, моя малая родина», - рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Кузьмин.

Сейчас Андрей Кузьмин еще является депутатом городской думы Благовещенска, но уже написал заявление о сложении с себя полномочий. 27 сентября его рассмотрят коллеги Кузьмина по депутатскому корпусу. В этот же день местные либерал-демократы объявят кандидатуру нового депутата гордумы от партии ЛДПР.