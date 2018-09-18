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18сентября
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сегодня, 18:10 9

Андрею Кузьмину вручили мандат депутата Госдумы РФ

Андрею Кузьмину вручили мандат депутата Госдумы РФ

Мандат депутата Государственной думы получил Андрей Кузьмин. Документ ему выдали на заседании в Амурском областном избиркоме. На выборах 9 сентября Андрей Кузмин от ЛДПР набрал более 30 % голосов, обогнав своих соперников Татьяну Ракутину от КПРФ, Кирилла Зимина от «Справедливой России», Геннадия Гамзу от «Коммунистов России» и Галину Никишину от Партии пенсионеров.

Андрей Кузьмин сообщил, что не будет переезжать в Москву, жить останется в Благовещенске.

«Знаете, в моей практике командировки не проблема. Я жил 5 лет в режиме командировок, поэтому для меня это не трудно. Я жить всё равно буду здесь. Это моя область, мой город, моя малая родина», - рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Кузьмин.

Сейчас Андрей Кузьмин еще является депутатом городской думы Благовещенска, но уже написал заявление о сложении с себя полномочий. 27 сентября его рассмотрят коллеги Кузьмина по депутатскому корпусу. В этот же день местные либерал-демократы объявят кандидатуру нового депутата гордумы от партии ЛДПР.

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Комментарии
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  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    2 часа назад

    Спешит зараза, быстрее пенсию получить свою

  • Алексей Строцкий

    Алексей Строцкий
    2 часа назад



    Я жить всё равно буду здесь. Это моя область, мой город, моя малая родина



    И надеяться, что никто не вспомнит что он обещал и как будет это делать

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Алексей Строцкий


    Я жить всё равно буду здесь. Это моя область, мой город, моя малая родина



    И надеяться, что никто не вспомнит что он обещал и как будет это делать


    Коротков тоже обещал, а сейчас гражданин Мальты.

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    В полку путинских жополизов прибыло

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    А глаза как у кота в сапогах из "Шрека"

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Павел Флудерский

    А глаза как у кота в сапогах из "Шрека"



    Алко_праздник каждый день!

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    48 минут назад

    Ну и какой от ннго толк,зп 500к ,а жить в Амурке,хату выделят в Москве-захотел слетал в Москву(за наш счет)якобы в командировку,а как сессии...или там проголосуют,теперь ждем Как Орлов выдвинет Абрамова в сенат и как это будут утверждатьякобы Орлов решил предоставить Абрамова в сенаткак потом будут голосовать за Ивана.смешно..ждем

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    46 минут назад

    Депутат пустое место((((

  • Братеев1

    Братеев1
    24 минуты назад

    достойный выбор амурчан!

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