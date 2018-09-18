Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:04 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: Тибет глазами туриста и историка

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: Тибет глазами туриста и историка

19 сентября в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят с доктором культурологии, профессором кафедры всеобщей истории, философии и культурологии БГПУ Алексеем Донченко. Тема беседы с гостем: Тибет глазами туриста и историка. Ведущие: Нино Кохреидзе, Михаил Митрофанов.

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам), дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням), вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням). «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM.

Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

Просмотров всего: 102

#СМИ


Общество 1

Ирина Слуцкая не исключила, что может открыть в Благовещенске свою школу
Общество

В США на продажу выставлен целый город: обзор прессы
Общество 1

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: плюсы и минусы гендерного обучения
Общество 13

Экс-глава РЖД Владимир Якунин переезжает в Германию: обзор прессы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь