Ирина Слуцкая не исключила, что может открыть в Благовещенске свою школу

«Эта площадка отвечает всем стандартам – чтобы здесь можно было соревноваться и выигрывать», – сказала Ирина Слуцкая.

Ей понравился прием, оказанный в Благовещенске: «Теплая публика, хорошо встречали, открытие удалось», – отметила фигуристка.

Рассуждая о популярности ледовых шоу, Ирина Слуцкая поделилась мнением: «Ни одно ледовое шоу не может заменить победу наших спортсменов на льду. Это две составляющие, которые нельзя переплетать воедино».

В ледовых шоу спортсменка выступала и в роли ведущей, и как участница. «Мне было интересно себя попробовать, но одна на льду я чувствовала себя более комфортно – ни от кого не зависишь», – призналась Ирина.

Говоря о спорте, фигуристка рассказала, что своим главным рекордом считает выступление на чемпионате мира 2005 года в Москве. «Он запомнился тем, что я вернулась на лед после сложного заболевания. Я выползла и прозвенела, исполнив наисложнейшую программу. Я каталась самой последней. Слезы на глазах были у многих», – вспоминает Ирина Слуцкая.

Дети прославленной спортсменки со льдом на ты: сын занимается хоккеем, а дочь хочет стать фигуристкой, как мама. «Дети – это личности, они сами выбирают, сами ошибаются. Я хотела отдать дочь в художественную гимнастику, но не пошло. Я поддерживаю начинания своих детей», – говорит Слуцкая.

Она не считает фигурное катание видом спорта, опасным для здоровья девочки. «Фигурное катание – это красиво. Ребенок развивается разносторонне. Не обязательно идти в профессиональный спорт, ведь есть шоу на льду, балеты на льду, фигуристы могут работать на трансатлантических лайнерах, выступая в ледовых шоу», – объясняет гостья программы «Простые вопросы».

Также Ирина рассказала ведущему Максиму Ивановскому о том, почему и как она стала депутатом Московской областной Думы, и о том, как открыла свои школы фигурного катания. Отвечая на вопрос ведущего о возможном открытии такой школы в Благовещенске, спортсменка ответила следующее: «Сложно говорить. Пока такого предложения не поступало. Если поступит, будем рассматривать».

Интервью Ирины Слуцкой выйдет 18 сентября на канале ТНТ-Благовещенск в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсия будут размещены в разделе «Простые вопросы».