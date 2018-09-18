Евгений Черенков меньше чем через полчаса официально перестанет быть мэром Тынды

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Во вторник, 18 сентября, истекают полномочия действующего мэра Тынды Евгения Черенкова. Вечером он будет официально зарегистрирован в качестве депутата городской Думы нового созыва, так же как и остальные прошедшие в Думу кандидаты. В местном избиркоме будет зарегистрирован и новый глава города – коммунистка Марина Михайлова.

18 сентября мэр Тынды Евгений Черенков последний день руководит Тындой. Его полномочия как мэра истекают на основании распоряжения администрации города о прекращении полномочий. Подписывал документ сам Евгений Черенков. Из кресла мэра он пересаживается в кресло депутата городской Думы. Во вторник был последний день, когда Евгений Черенков должен был предоставить в избирательную комиссию документы о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата.

18 сентября в 17:30 по местному времени в избирательной комиссии муниципального образования Тынды будут зарегистрированы все депутаты и глава города. Уже 20 сентября состоится первое заседание Думы нового, 7-го созыва.

«Полномочия вновь избранного созыва Думы начинается с первой сессии, с первого заседания. Первое заседание состоится 20 сентября, и с этого же числа истекают полномочия Думы шестого созыва и начинаются полномочия нового – 7-го созыва. А вот мэр сможет приступить к исполнению своих полномочий только после инаугурации. Так прописано в федеральном законе и уставе города. По закону должна быть передача власти, а это происходит после инаугурации. По закону передача власти происходит в течение 30 дней после проведения выборов», – объяснили в местном избиркоме.

По некоторым данным, инаугурация Марины Михайловой назначена на 5 октября. Исполнять обязанности главы города до инаугурации нового мэра будет первый заместитель из команды прежнего мэра – Сергей Гуляев.

Евгений Черенков в актуальном интервью на сайте местного телевидения, поблагодарил всех пришедших на выборы горожан. Заявил, что под его руководством город на 100 % подготовился к новому отопительному периоду, который в текущем году стартовал чуть раньше.

«Предвыборные баталии закончились. Было дано немало обещаний. Наступает время работы – ежедневной, постоянной работы. В заключение я хочу поблагодарить всех жителей, хочу сказать спасибо всем, кто помогал, кто был рядом в течение этих пяти, даже не пяти, а получается с исполнением обязанности – шести лет. Кто помогал, кто был неравнодушен к городу. Конечно, сделано не все задуманное, не все удалось претворить в жизнь. Но скажу, что сделано немало. Если оглянуться на пять лет назад можно перечислять много хорошего. Но самое главное, я считаю, что за эти пять лет у нас не было проблем с тем, что мы называем жизнеобеспечением города. Город потребляет тепло. Проблем с теплоснабжением не было, с водоснабжением, с электроэнергией. Я считаю, это главное в наших тяжелых северных условиях. Ну и желаю вновь избранному мэру успешной работы на благо нашего города, на благо наших жителей. Удачи», – подытожил Евгений Черенков.