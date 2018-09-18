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18сентября
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Новый сезон плейбэк-театра в Благовещенске откроется «Переменами»

Новый сезон плейбэк-театра в Благовещенске откроется «Переменами»
Фото: chistiylist_blg

Амурский плейбэк-театр приглашает зрителей на первый спектакль нового сезона. В камерной атмосфере артисты спонтанно, без подготовки, представят рассказ любого зрителя, который пожелает рассказать о переменах – это тема спектакля.

Перемены в жизни бывают к лучшему и худшему, а иногда они необратимо меняют направление жизни, разделяя ее на «до» и «после». Рассказать свою историю может каждый зритель. Воплощать рассказы зрителей на сцене будут четыре актрисы. Это Инга Верещагина, Рита Попова, Марина Щегорцова и Инга Полторак. Импровизируют на сцене не только артисты, но и музыкант – это Алена Астафьева. Ее игра сопровождает выступление, подчеркивая эмоции музыкой.

Спектакль плейбэк-театра на тему «Перемены» состоится в субботу, 22 сентября, в библиотеке имени Чехова (улица Комсомольская, 3). Начало – в 18 часов, но лучше прийти пораньше, чтобы занять места поближе к сцене, так как зал без мест. Билет стоит 350 рублей. Приобрести их можно по номеру +7-924-670-66-47 (Евгения Лондкевич). У плейбэк-театра есть аккаунт в Инстаграме, где можно узнавать о спектаклях, познакомиться с актерами, рассказать историю или обсудить волнующий вопрос.

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