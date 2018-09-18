Представители Амурской области поборются за «Премию МИРа»

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Пятеро представителей Амурской области будут бороться за «Премию МИРа» в 2018 году. Она вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и подобной деятельности.

Конкурс на соискание «Премии МИРа» уже семь лет подряд проводит Общероссийская молодежная общественная организация «МИР», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

За эти годы премией были отмечены люди со всей страны, которые на личном примере смогли доказать, что доброта, взаимопомощь и справедливость являются образующими качествами в нашем обществе.

Так, в номинации «Здравая инициатива» Приамурье представляет Наталья Тарасенко, руководитель ГБУ АО «Белогорский комплексный центр социального обслуживания населения». В этом учреждении накоплен богатый опыт взаимодействия с гражданами, готовыми совершать социально ответственные поступки.

«У нас сложился определенный механизм привлечения благотворительных средств и отработаны определенные методы партнерства», – говорит Наталья Тарасенко.

Например, в 2011 году в Белогорском комплексном центре был разработан социальный проект «Добро без границ». В рамках волонтерской деятельности специалисты комплексного центра работают по привлечению социальных партнеров (благотворителей). Свою работу специалисты учреждения осуществляют путем личного общения с руководителями организаций и предпринимателями Белогорска и Белогорского района.

Благотворительная деятельность в учреждении осуществляется в целях социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и интересы.

Оказать реальную помощь тем, кто нуждается в поддержке, может каждый неравнодушный человек, участвуя в ежегодных и традиционных благотворительных акциях, которые проводит Белогорский комплексный центр.

В номинации «Постоянное движение вперед» Амурскую область представляет Андрей Пинегин, индивидуальный предприниматель. При финансовой поддержке Андрея Владимировича в регионе на протяжении 5 лет проходят различные культурно-массовые и физкультурные мероприятия для социально уязвимой категории граждан. В их числе, например, спартакиада для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, новогодние праздники для детей, проживающих в малообеспеченных семьях.

В 2018 году всероссийский проект «Премия МИРа» поддержан Фондом президентских грантов РФ и реализуется при его содействии.

«"Премия МИРа" – это конкурс, благодаря которому становятся известными люди, которые делают мир лучше день ото дня», – пишет пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.