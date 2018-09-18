Кот подбросил хозяину наркотики

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Кот в Великобритании принес хозяину пакет с таблетками неизвестного происхождения. После обнаружения находки мужчина сразу обратился в полицию.

Правоохранители, прибыв на вызов, нашли сверток с препаратами. По предварительным данным, это наркотики класса А (героин, кокаин, метадон, метилтиоамфетамин, ЛСД и экстази). Кот невозмутимо лежал рядом с таблетками, свернувшись калачиком.

«Забудьте о полицейских собаках, нам стоит начать тренировать кошек», – пошутили сотрудники полиции в Twitter.

Подозрительные таблетки направлены на экспертизу, сообщает «МИР24».