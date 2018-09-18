Амурчане могут сообщить о коммунальных проблемах через WhatsApp и Viber

В конце июня Амурские коммунальные системы запустили проект «Водный сигнал» и предложили благовещенцам напрямую сообщать диспетчеру о неполадках на сетях водоснабжения и канализации через мессенджеры. В сентябре проект расширили, дополнив его еще двумя функциями, которые позволят оперативно и напрямую связаться с диспетчерской «Амуртеплосервиса» и «Амурэлектросетьсервиса».

Теперь сервис носит название «Амурский сигнал». Для отправки сообщения в диспетчерские достаточно иметь под рукой мобильный телефон, планшет или компьютер с доступом в интернет.

«Если вы увидели оборванный провод или стали свидетелем отсутствия электричества, обратитесь по номеру телефона +7(4162)22-07-17 или же отправьте фотографию с пояснениями через мессенджеры WhatsApp и Viber 8-914-585-77-07, или на электронный адрес a.saturov@amurcomsys.ru. Если у вас внепланово отключили горячую воду или есть перебои с теплоснабжением, вы можете сообщить об этом по номеру телефона +7(4162)77-42-42 или связаться с диспетчерской через мессенджеры WhatsApp, Viber 8-914-585-90-99, или с помощью электронной почты r.ryskulov@amurcomsys.ru. «Амурский сигнал» также можно подать, если вы стали свидетелем порыва, незаконной врезки или открытого люка. Сделать это можно через мессенджеры WhatsApp и Viber 8-914-585-75-05, с помощью электронной почты n.savinok@amurcomsys.ru или позвонив по номеру телефона +7(4162)51-88-16», – рассказали в АКС.

Также оставить сообщение о возникшей проблеме можно через сайт АКС www.amurcomsys.ru. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «Сообщить о проблеме», загрузить фото и заполнить предложенную форму. Все обращения будут рассмотрены и переданы специалистам для оперативного устранения проблемы в кратчайшие сроки.

Номера диспетчерских АКС всегда можно найти на сайте предприятия. В шапке обозначены номера стационарных телефонов и номера мессенжеров, закрепленных за диспетчерскими.