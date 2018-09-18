В Благовещенске полицейский автомобиль припарковали на месте для инвалидов

В Благовещенске горожанин сфотографировал нарушение правил дорожного движения. Полицейский автомобиль был припаркован на месте, предназначенном для стоянки транспортных средств инвалидов.

Снимок опубликовали в соцсетях. «Жигули» со спецсигналами и цветографической схемой автомобилей полиции была припаркована напротив дома № 28 по улице Театральной, где находится поликлиника № 3. При этом автомобиль стоял на месте под знаком «Парковка для инвалидов».

«Сообщение зарегистрировано, по данному факту будет проведена проверка», – пообещали в полиции Благовещенска.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение правил стоянки в местах для парковки транспортных средств инвалидов влечет штраф в размере 5 000 рублей.