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18сентября
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сегодня, 16:26 18

В Благовещенске полицейский автомобиль припарковали на месте для инвалидов

В Благовещенске полицейский автомобиль припарковали на месте для инвалидов

В Благовещенске горожанин сфотографировал нарушение правил дорожного движения. Полицейский автомобиль был припаркован на месте, предназначенном для стоянки транспортных средств инвалидов.

Снимок опубликовали в соцсетях. «Жигули» со спецсигналами и цветографической схемой автомобилей полиции была припаркована напротив дома № 28 по улице Театральной, где находится поликлиника № 3. При этом автомобиль стоял на месте под знаком «Парковка для инвалидов».

«Сообщение зарегистрировано, по данному факту будет проведена проверка», – пообещали в полиции Благовещенска.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение правил стоянки в местах для парковки транспортных средств инвалидов влечет штраф в размере 5 000 рублей.

Просмотров всего: 1838

#закон #происшествия #транспорт


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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    Ну может конкретно эти и были слегка калеками?

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Все в рамках закона. Это специализированный автомобиль.

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    ММС

    Все в рамках закона. Это специализированный автомобиль.



    А фекалка тоже специализированный автомобиль?

  • Старлей

    Старлей
    3 часа назад

    Белых полос на асфальте, , обозначающих границы места для парковки , нет. Поэтому штраф выносить нельзя. Такая же ситуация на Островах.

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Помните Глеба Жеглова. "Вы нам не только контрамарку, Вы нам билеты с местами еще там где мы Вам укажем"

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Какой бдительный горожанин, другой бы прошел мимо,а скорее всего ему места не хватило на стоянке, вот и обиделся

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Гайцы там частенько паркуются, бдят водятлов, не пропускающих пешеходов на перекрестке Ленина-Театральная и бабулек, кидающихся под колеса на Театральной напротив входа на территорию поликлиники.

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    3 часа назад

    Конечно сам факт такого не очень, но может и выхода другого не было

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    А возле ТЦ Острова инвалиды на джипах паркуются

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    Александр Пауль

    Конечно сам факт такого не очень, но может и выхода другого не было



    выход всегда есть... можно разогнаться и головой о стенку.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ММС

    Все в рамках закона. Это специализированный автомобиль.



    Ещё напиши , что такая парковка просто необходима для исполнения служебных обязанностей.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    ММС

    Все в рамках закона. Это специализированный автомобиль.



    Ещё напиши , что такая парковка просто необходима для исполнения служебных обязанностей.



    Уважаемый, докажи обратное.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    ММС

    "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.

    ММС

    Все в рамках закона. Это специализированный автомобиль.



    Ещё напиши , что такая парковка просто необходима для исполнения служебных обязанностей.



    Уважаемый, докажи обратное.



    Недавно доказывал и достаточно успешно.

    Нужно будет повторю.

    При нынешней слабой подготовке личного состава это очень даже несложно. Приговор они себе подписывают самостоятельно , почти без посторонней помощи. Амбиций вагон, способностей мизер, понтов немерено.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    путенойды они всегда такие мерзкие ублюдки, они пожизни всегда инвалиды,

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    57 минут назад

    нет, тут я не прав, путэну УРА!!!!!!!!!!!!! полицаям, ну тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! фу-у, аж вспотел

  • krasnova

    krasnova
    37 минут назад

    Они иногда на газонах стоят

  • SSk

    SSk
    15 минут назад

    я уже как то года два назад подавал жалобу и благодарственное письмо что сотрудники пользуются стоянкой для инвалидов) хотя и оговорился что благодарю и уважаю если на службу принимают инвалидов) через 10 дней пришел ответ) типа они были по служебной необходимости там и машина простояла не больше 5 минут) короче состава преступления нет) ни кто не наказан)

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    11 минут назад

    SSk

    я уже как то года два назад подавал жалобу и благодарственное письмо что сотрудники пользуются стоянкой для инвалидов) хотя и оговорился что благодарю и уважаю если на службу принимают инвалидов) через 10 дней пришел ответ) типа они были по служебной необходимости там и машина простояла не больше 5 минут) короче состава преступления нет) ни кто не наказан)



    Ну если вы не продолжили переписку, то на кого обижаетесь?

    "Ответом не удовлетворён. Норматива про стоянку в 3 минут не слышил. Служебного задания требующего парковку на стоянке для инвалидов не представляю. и т. д и т. п."

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