Открытки с «Амурской осени» отправились в Латвию, Америку и Китай

Фото пресс-службы УФПС Амурской области

Более 300 открыток, выпущенных амурским филиалом Почты России, отправили участники и гости фестиваля кино и театра «Амурская осень» за два дня. Обладателями фирменных карточек с почтовым голубем станут не только жители России, открытки также доставят в Латвию, Америку и Китай.

Амурский филиал Почты России второй год подряд выпускает уникальные открытки с символикой фестиваля. Традиционно они пользуются большой популярностью у коллекционеров и посткроссеров, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

Многие амурчане оставляют на память открытки с автографами знаменитых гостей. В этот раз почтовые карточки подписывали Оксана Сташенко, Алексей Чадов, Александр Ильин, Елена Проклова и многие другие.

Отправить бесплатно почтовые карточки, приуроченные к 16-й «Амурской осени» и 160-летию Амурской области, можно было в фестивальном шатре в день распродажи билетов, а также на церемонии открытия фестиваля.

Желающие присоединиться к акции смогут отправить открытки знакомым и друзьям 23 сентября, в день закрытия «Амурской осени». У специальной стойки сотрудники Почты России помогут правильно заполнить адресные строки и примут почтовые карточки к отправке.