В Польше «воскрес» мужчина в морге

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Нетрезвого жителя польского города Семяновице-Слёнске отправили в морг, констатировав смерть. Через несколько часов он очнулся и продолжил пьянствовать.

Мужчина возвращался с вечеринки, где изрядно выпил. В пути он потерял сознание на улице. Кто-то из прохожих вызвал скорую помощь, сотрудники которой констатировали смерть и отправили тело в морг.

Ошибку обнаружил охранник морга. Во время обхода он услышал странные звуки из холодильной камеры. Он выдвинул ящик и увидел, что «покойник» воскрес, дрожит от холода и просит одеяло.

Охранник вызвал в морг скорую, которая доставила мужчину в больницу. Он отогрелся, вызвал такси и принял решение вернуться на вечеринку. Он посчитал, что ему нужно отпраздновать свое «воскрешение».

В отношении врача, который констатировал остановку сердца возбуждено уголовное дело, сообщает «Zakon.kz».