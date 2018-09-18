Собственник ТРЦ «Реал» до сих пор не узаконил пристройку

Изначально количество выявленных нарушений превышало 200.

21 июня дело ТРЦ «Реал» рассматривал Благовещенский городской суд. Его собственники ходатайствовали об отмене обеспечительных мер в виде закрытия здания. Однако суд решил, что время для этого еще не наступило – не все нарушения требований пожарной безопасности устранены, к тому же пристройка к зданию не оформлена должным образом.

Сотрудники прокуратуры Благовещенска совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности в ходе очередных проверок, которые состоялись в июле и августе, зарегистрировали 86 нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей ТРЦ. На сегодняшний день для снятия запрета на эксплуатацию здания собственникам необходимо устранить 38 нарушений. Среди них – установка пожарной сигнализации, замена напольного покрытия в спортзале, оборудование автостоянки передвижными огнетушителями и так далее. Главная задача собственников – получить разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

Тем временем здание не эксплуатируется почти четыре месяца. При этом речи о сносе построек, не оформленных должным образом, не идет. Прокурор Благовещенска не обращался в суд с соответствующим заявлением.

Возможно, определенность в деле «Реала» появится 1 октября. На этот день назначено рассмотрение апелляционной жалобы собственника ТРЦ. Он заявил о несогласии с решением Благовещенского городского суда. Оставить приговор нижестоящей инстанции или нет, решит судебная коллегия Амурского областного суда.