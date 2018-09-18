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18сентября
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Собственник ТРЦ «Реал» до сих пор не узаконил пристройку

Собственник ТРЦ «Реал» до сих пор не узаконил пристройку

Благовещенский торгово-развлекательный центр «Реал» не работает четвертый месяц. В конце мая его закрыли из-за множественных нарушений пожарной безопасности. Также выяснилось, что пристройка к зданию незаконна. Из 86 нарушений к настоящему времени устранены 48.

Изначально количество выявленных нарушений превышало 200.

21 июня дело ТРЦ «Реал» рассматривал Благовещенский городской суд. Его собственники ходатайствовали об отмене обеспечительных мер в виде закрытия здания. Однако суд решил, что время для этого еще не наступило – не все нарушения требований пожарной безопасности устранены, к тому же пристройка к зданию не оформлена должным образом.

Сотрудники прокуратуры Благовещенска совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности в ходе очередных проверок, которые состоялись в июле и августе, зарегистрировали 86 нарушений, которые несут угрозу жизни и здоровью сотрудников и посетителей ТРЦ. На сегодняшний день для снятия запрета на эксплуатацию здания собственникам необходимо устранить 38 нарушений. Среди них – установка пожарной сигнализации, замена напольного покрытия в спортзале, оборудование автостоянки передвижными огнетушителями и так далее. Главная задача собственников – получить разрешение на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию.

Тем временем здание не эксплуатируется почти четыре месяца. При этом речи о сносе построек, не оформленных должным образом, не идет. Прокурор Благовещенска не обращался в суд с соответствующим заявлением.

Возможно, определенность в деле «Реала» появится 1 октября. На этот день назначено рассмотрение апелляционной жалобы собственника ТРЦ. Он заявил о несогласии с решением Благовещенского городского суда. Оставить приговор нижестоящей инстанции или нет, решит судебная коллегия Амурского областного суда.

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#закон #торговля


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Комментарии
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  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    Платит за здание которое просто стоит, просто сказочный уникум

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    А просто одну пристройку до устранения в ней нарушений закрыть нельзя??? Так же и спортзал до замены полов? или так не интересно, и если нагнуть так нагнуть уж по полной. Интересно Амурская ярмарка вся обросшая пристройками и со двора и с улицы эталон пожарной безопасности ??? Или она самая равная из равных???.Даже высотный наш универмаг и то закрывали, в котором только выходов по одному на каждого посетителя.

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    3 часа назад

    Да уж, ну дурной почему нельзя все сделать и не парится?

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