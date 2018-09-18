Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:46 2

В Белогорском районе легковушка разбилась о грузовик

В Белогорском районе легковушка разбилась о грузовик
Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места серьезного ДТП. Инстаграм-паблик blag_dtp информирует, что авария произошла «по трассе в сторону Белогорска». Как видно на кадрах, легковой автомобиль получил критические повреждения после столкновения с грузовиком.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что это ДТП произошло в Белогорском районе 18 сентября, около 13:00. Водитель легковушки Toyota Mark II столкнулся с прицепом автомобиля Iveco. В результате рулевой «марка» получил травмы.

В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Просмотров всего: 1535

#ДТП #происшествия #транспорт


Происшествия 18

В Благовещенске полицейский автомобиль припарковали на месте для инвалидов
В России и мире

В Польше «воскрес» мужчина в морге
Общество 8

В Зее школьник совершил самоубийство
В России и мире

Раненый охотник сбежал от медведя, бросив на съедение товарища
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Oldlord

    Oldlord
    26 минут назад

    Хороший был Марк. ©

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь