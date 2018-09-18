В Белогорском районе легковушка разбилась о грузовик

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото с места серьезного ДТП. Инстаграм-паблик blag_dtp информирует, что авария произошла «по трассе в сторону Белогорска». Как видно на кадрах, легковой автомобиль получил критические повреждения после столкновения с грузовиком.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что это ДТП произошло в Белогорском районе 18 сентября, около 13:00. Водитель легковушки Toyota Mark II столкнулся с прицепом автомобиля Iveco. В результате рулевой «марка» получил травмы.

В настоящее время полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.