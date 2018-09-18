И Фургал, и Шпорт будут участвовать в выборах губернатора Хабаровского края

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Повторные выборы губернатора Хабаровского края состоятся. И либерал-демократ Сергей Фургал, и единоросс Вячеслав Шпорт примут в них участие.

Утром 18 сентября появилась информация о том, что Сергей Фургал снял свою кандидатуру на второй тур губернаторских выборов. А в Сети разместили совместное видеообращение двух кандидатов на должность губернатора Хабаровского края – Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия», действующий глава края). В нем недавние соперники по политической борьбе объявили, что готовы работать сообща в одной команде. Оказалось, что Вячеслав Иванович сделал Сергею Ивановичу предложение – стать его первым заместителем. Сергей Иванович согласился, сообщают «Аргументы и факты».

После появления этого обращения стало непонятно: будут повторные выборы или либер-демократ сошёл с дистанции?

«Губернатор Вячеслав Шпорт сделал предложение Сергею Фургалу о совместной работе. Он рассмотрел его и принял решение войти в команду Вячеслава Ивановича, – заявил на экстренной пресс-конференции председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. – Думаю, вы согласитесь со мной, что любой союз, любое объединение усилий двух сильных людей, это всегда лучше, чем противостояние, конфронтация, которая не решает проблем нашей территории».

Председатель крайизбиркома подчеркнул, что это не означает отмены повторных выборов.

«Сегодня телефоны краевой избирательной комиссии раскалились, все спрашивали, отменять ли выборы. Отвечаю: нет. В крайизбирком не поступало ни одного заявления от кандидатов об отказе от участия. Мы готовимся к проведению выборов и призываем всех прийти на участки. В избирательных бюллетенях будет две фамилии – Фургал и Шпорт, – с нажимом повторил Геннадий Накушнов. – В случае особых обстоятельств – резкое ухудшение состояния здоровья, тяжёлая болезнь, которая может помешать исполнению обязательств, – кандидат может сняться и в последний момент. Но в данном случае ничего такого не предвидится».

Отвечая на многочисленные вопросы, Геннадий Константинович отметил, что кресло главы края займёт тот, кто наберёт больше голосов. Порога, как на первых выборах, нет. Если победитель повторных выборов откажется от победы, тогда будут назначены ещё одни выборы, то есть всё начнется сначала.

Прогнозов по явке он не дал, рекомендовал обращаться к социологам – крайизбирком лишь констатирует явку, а не предсказывает. Он дал разъяснения и по досрочному этапу: на выборах губернатора досрочное голосование назначается только в труднодоступных поселениях. Закон Хабаровского края устанавливает, что такие населённые пункты есть в 14 районах края, около 55 избирательных участков. Там голосование уже идет.