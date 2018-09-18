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18сентября
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сегодня, 15:45 33

И Фургал, и Шпорт будут участвовать в выборах губернатора Хабаровского края

И Фургал, и Шпорт будут участвовать в выборах губернатора Хабаровского края
Фото: АиФ

Повторные выборы губернатора Хабаровского края состоятся. И либерал-демократ Сергей Фургал, и единоросс Вячеслав Шпорт примут в них участие.

Утром 18 сентября появилась информация о том, что Сергей Фургал снял свою кандидатуру на второй тур губернаторских выборов. А в Сети разместили совместное видеообращение двух кандидатов на должность губернатора Хабаровского края – Сергея Фургала (ЛДПР) и Вячеслава Шпорта («Единая Россия», действующий глава края). В нем недавние соперники по политической борьбе объявили, что готовы работать сообща в одной команде. Оказалось, что Вячеслав Иванович сделал Сергею Ивановичу предложение – стать его первым заместителем. Сергей Иванович согласился, сообщают «Аргументы и факты».

После появления этого обращения стало непонятно: будут повторные выборы или либер-демократ сошёл с дистанции?

«Губернатор Вячеслав Шпорт сделал предложение Сергею Фургалу о совместной работе. Он рассмотрел его и принял решение войти в команду Вячеслава Ивановича, – заявил на экстренной пресс-конференции председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. – Думаю, вы согласитесь со мной, что любой союз, любое объединение усилий двух сильных людей, это всегда лучше, чем противостояние, конфронтация, которая не решает проблем нашей территории».

Председатель крайизбиркома подчеркнул, что это не означает отмены повторных выборов.

«Сегодня телефоны краевой избирательной комиссии раскалились, все спрашивали, отменять ли выборы. Отвечаю: нет. В крайизбирком не поступало ни одного заявления от кандидатов об отказе от участия. Мы готовимся к проведению выборов и призываем всех прийти на участки. В избирательных бюллетенях будет две фамилии – Фургал и Шпорт, – с нажимом повторил Геннадий Накушнов. – В случае особых обстоятельств – резкое ухудшение состояния здоровья, тяжёлая болезнь, которая может помешать исполнению обязательств, – кандидат может сняться и в последний момент. Но в данном случае ничего такого не предвидится».

Отвечая на многочисленные вопросы, Геннадий Константинович отметил, что кресло главы края займёт тот, кто наберёт больше голосов. Порога, как на первых выборах, нет. Если победитель повторных выборов откажется от победы, тогда будут назначены ещё одни выборы, то есть всё начнется сначала.

Прогнозов по явке он не дал, рекомендовал обращаться к социологам – крайизбирком лишь констатирует явку, а не предсказывает. Он дал разъяснения и по досрочному этапу: на выборах губернатора досрочное голосование назначается только в труднодоступных поселениях. Закон Хабаровского края устанавливает, что такие населённые пункты есть в 14 районах края, около 55 избирательных участков. Там голосование уже идет.

Просмотров всего: 1555

#выборы #губернатор #Дальний Восток #российская власть


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«Коммерсант»: избирателям Хабаровского края оставили в бюллетенях только фамилию Шпорта
Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • Кукумбер

    Кукумбер
    4 часа назад

    Как так? Специалисты форума амуринфо уже весь день давно какают в комментариях по поводу того что в бланке будет одна фамилия, а тут вдруг такой поворот? Ждём реакции специалистов по политике с форума амуринфо

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Кукумбер

    Как так? Специалисты форума амуринфо уже весь день давно какают в комментариях по поводу того что в бланке будет одна фамилия, а тут вдруг такой поворот?



    Это что-то меняет?... Цель-то, обозначена

  • Кукумбер

    Кукумбер
    4 часа назад

    Отлично, один эксперт уже написал, выборы не нужны. Ещё будут авторитетные мнения, или пора писать в прокуратуру хабаровского края?

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    Либо Фургал, либо Шпрот- незавидный выбор

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Кукумбер

    Отлично, один эксперт уже написал, выборы не нужны. Ещё будут авторитетные мнения, или пора писать в прокуратуру хабаровского края?



    пора: не откладывай на завтра, то что рационально сделать сегодня. Верим в тебя

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    4 часа назад

    По их дебильной логике любые выборы это конфронтация, не надо конфронтаций (читай выборов)

  • Slon

    Slon
    4 часа назад

    ЛДПР делает хорошую мину при плохой игре.

    Теперь ясно что выборы выиграет ЕДРО.

    ЛДПР не заметит приписок. Приписки заранее оплачены должностью зама.

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    4 часа назад

    Да понятно же, что Фургал политическая проститутка и легко сменил сторону, а все остальное это просто фарс

  • Slon

    Slon
    4 часа назад

    Фургал действует так, как приказала партия.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    4 часа назад

    Slon

    ЛДПР делает хорошую мину при плохой игре.

    Теперь ясно что выборы выиграет ЕДРО.

    ЛДПР не заметит приписок. Приписки заранее оплачены должностью зама.



    Зачем приписки? Адекватные люди после сюжета в приморье и предложения одного кандидата побегать у него в помощниках другому кандидату, в этот балаган на выборы не пойдут.

    Выиграет Шпорт, мальчика возьмут на побегушки. Всё как договаривались

  • Max-1990

    Max-1990
    3 часа назад

    Меня сейчас стошнит ... Ну их нафиг проституток этих.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Myxira

    Кукумбер

    Как так? Специалисты форума амуринфо уже весь день давно какают в комментариях по поводу того что в бланке будет одна фамилия, а тут вдруг такой поворот?



    Это что-то меняет?... Цель-то, обозначена



    Передумали, т.к. коммунисты готовы были уже своего кандидата выставлять (по закону если кто-то отказывается идет следующий по набранным голосам). Вот чтобы нечаянно не вышло ситуации как с приморьем оставили договорного.

  • †♄ع ६ℵð

    †♄ع ६ℵð
    3 часа назад

    А когда то с старые времена Ельцин так же генерала Лебедя уговорил постом в правительстве. А потом снял. А потом был вертолёт.

    ЛДПР обосцались на всю страну, что впрочем и не удивительно.

    Можно закрывать им лавочку - больше на выборах им делать нечего.

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Noir

    Myxira

    Кукумбер

    Как так? Специалисты форума амуринфо уже весь день давно какают в комментариях по поводу того что в бланке будет одна фамилия, а тут вдруг такой поворот?



    Это что-то меняет?... Цель-то, обозначена



    Передумали, т.к. коммунисты готовы были уже своего кандидата выставлять (по закону если кто-то отказывается идет следующий по набранным голосам). Вот чтобы нечаянно не вышло ситуации как с приморьем оставили договорного.



    b



    » Slon , сегодня, 16:35

    ЛДПР делает хорошую мину при плохой игре.

    Теперь ясно что выборы выиграет ЕДРО.

    ЛДПР не заметит приписок. Приписки заранее оплачены должностью зама.



    --

    чушЪ

    сначала вы говорите, что люди голосуют не за ЛДПР, а против ЕР

    теперь, что голосовать станут как ЛДПР скажет (т.е. по договоренности)

    и сами противоречие не видите в своих словах

    тупо повторяете то, что вам по телеку в мозг положили.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    †♄ع ६ℵð Max-1990 Не боишься, что уши надеру, а? паршивец малолетний!

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Sah Slon


    чушЪ

    сначала вы говорите, что люди голосуют не за ЛДПР, а против ЕР

    теперь, что голосовать станут как ЛДПР скажет (т.е. по договоренности)

    и сами противоречие не видите в своих словах

    тупо повторяете то, что вам по телеку в мозг положили.



    По телеку везде всё хорошо и безоблачно, такие темы там не поднимаются. А противоречий я не увидел, ЛДПР оставляет своего кандидата, ЕР рисует выборы, ЛДПР всё устраивает. И без разницы за кого кто голосовать будет, когда обе стороны уже решили исход голосования.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Вот ведь вертихвост(

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    3 часа назад

    Хм не думал, что ЛДПР так легко позиции сдадут, так продаться несколько не ожиданно

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Noir

    Sah Slon


    чушЪ

    сначала вы говорите, что люди голосуют не за ЛДПР, а против ЕР

    теперь, что голосовать станут как ЛДПР скажет (т.е. по договоренности)

    и сами противоречие не видите в своих словах

    тупо повторяете то, что вам по телеку в мозг положили.



    По телеку везде всё хорошо и безоблачно, такие темы там не поднимаются. А противоречий я не увидел, ЛДПР оставляет своего кандидата, ЕР рисует выборы, ЛДПР всё устраивает. И без разницы за кого кто голосовать будет, когда обе стороны уже решили исход голосования.



    если народ пришел на выборы и проголосовал ПРОТИВ кандидата от ЕР, то получается и этому народу без разницы кто у власти будет. Цель голосующих- продемонстрировать протест. Так што тогда какие притензии и кому?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Кукумбер

    Как так? Специалисты форума амуринфо уже весь день давно какают в комментариях по поводу того что в бланке будет одна фамилия, а тут вдруг такой поворот? Ждём реакции специалистов по политике с форума амуринфо



    Какая тут может быть реакция: Фургал своим заявлением, что согласился работать замом Шпорта, уже слил второй тур голосований. Возможно, он и будет в них участвовать, но уже не выиграет их.

    Напомню тебе, что первый тур выиграл Фургал (с небольшим отрывом, но все же выиграл). Второй тур всегда консолидирует протест. У него был железобетонный шанс стать губернатором Хабаровского края. И поэтому Фургал, должен был предложить Шпорту стать его замом. Но это в случае, если Фургал реально хотел занять пост губернатора. А так как он согласился на условия власти, остается задать ему только один вопрос: дружок, а сколько тебе отстегнули, в качестве отступных ...?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Александр Пауль

    Хм не думал, что ЛДПР так легко позиции сдадут, так продаться несколько не ожиданно



    Без неожиданностей. Сначала ярые противники - потом жопализы. Труш тоже в ЗС некоторым неплохо нализывает

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    В вердикте Конституционного суда также отмечено, что кандидат, прошедший в второй тур выборов, может снять свою кандидатуру менее чем за три дня до второго тура голосования.

    Суд признал неконституционной норму закона, которая обязывала принимать участие во втором туре выборов кандидата, набравшего наибольшее после двух лидеров число голосов и включенного без его согласия в избирательный бюллетень для повторного голосования. Такая ситуация возможна, если один из кандидатов снимет свою кандидатуру перед вторым туром голосования.

    Конституционный суд также признал не противоречащим Конституции пункт статьи 59, где закрепляется возможность проведения повторного голосования по одной кандидатуре, если это предусмотрено соответствующим федеральным законом. Суд признал не соответствующим Конституции положение закона, которое допускает "возможность посредством закона субъекта Российской Федерации устанавливать запрет на проведение повторного голосования по одной кандидатуре, если в избирательном бюллетене на день повторного голосования останется только один кандидат". Однако, как указано в решении суда, в таком случае кандидат должен набрать более 50 процентов голосов.

    https://lenta.ru/news/2002/06/11/second/

    То есть, коммунисты вполне могли заявить своего кандидата на участие во втором туре. Теперь понятно, откуда вихляния Фургала

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Антон Макаров

    Александр Пауль

    Хм не думал, что ЛДПР так легко позиции сдадут, так продаться несколько не ожиданно



    Без неожиданностей. Сначала ярые противники - потом жопализы. Труш тоже в ЗС некоторым неплохо нализывает



    че тявкаете, рады радешеньки теперь должны быть , что Орлов подмахнул ЛДПР, а то бы щас и у нас такой вот ураган был/ И Путин был бы золЪ

  • Sah

    Sah
    3 часа назад

    Надо ер вместе с мгер упразднить нафик. бесполезные бюджетные баблососы

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    В Хабаровском крае менее чем за неделю до второго тура губернаторских выборов соперники договорились. Выигравший первый тур кандидат от ЛДПР принял предложение о работе от единоросса Шпорта. В дураках остаются только избиратели.

    https://www.znak.com/2018-09-18/v_habarovskom_krae_pered_vtorym_turom_vyborov_kandidaty_v_gubernatory_zaklyuchili_sdelku

  • Sah

    Sah
    2 часа назад

    anschutka

    В Хабаровском крае менее чем за неделю до второго тура губернаторских выборов соперники договорились. Выигравший первый тур кандидат от ЛДПР принял предложение о работе от единоросса Шпорта. В дураках остаются только избиратели. https://www.znak.com/2018-09-18/v_habarovskom_krae_pered_vtorym_turom_vyborov_kandidaty_v_gubernatory_zaklyuchili_sdelku



    тут уже день смишные вбросы обмусолиливают и еще одна мадам от кухонной плиты оторвалась и в инет вышла. можно начинать по новому кругу?

  • Sah

    Sah
    1 час назад

    если бы он отверг напрочь предложения, щас бы хомячки визжали, что он до власти рвется чтоб к кормушке припасть.

    Фургал говорит , что главное для него работать на благо людей. И если не получится губернатором, будет работать замом. И все. Остальное интерпретация продажных сми на пользу ер.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    И Фургал, и Шпорт...



    какие-то ФИО странные, не Иванов и не Сидоров... пришлые, видимо выходцы из благословенных иудейских и самарийских земель ))))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    В очередной раз убеждаюсь, политика - "грязное дело", а выборы, тем более. По сути, это сговор... Вот будет номер, сейчас Шпорт выиграет выборы (99% после согласия Фургала быть его замом), а тот (Шпорт) хрясь, и другого возьмёт. Едросы, они такие, только обещать и могут...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Sah

    Фургал говорит , что главное для него работать на благо людей.



    Да тебе сейчас скажут, все что угодно, чтобы оправдать свою продажность.

    Заметь, еще никто из российских политиков никогда не сказал, что я продался за бабки.

    Все и всегда думают только о России!

  • anschutka

    anschutka
    51 минута назад

    Sah
    anschutka

    В Хабаровском крае менее чем за неделю до второго тура губернаторских выборов соперники договорились. Выигравший первый тур кандидат от ЛДПР принял предложение о работе от единоросса Шпорта. В дураках остаются только избиратели. https://www.znak.com/2018-09-18/v_habarovskom_krae_pered_vtorym_turom_vyborov_kandidaty_v_gubernatory_zaklyuchili_sdelku



    тут уже день смишные вбросы обмусолиливают и еще одна мадам от кухонной плиты оторвалась и в инет вышла. можно начинать по новому кругу?


    Днем я работу работаю. Но ты молодец - на всех ветках отметился, партия тебя не забудет /($_$)/

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    5 минут назад

    anschutka

    Sah

    anschutka

    В Хабаровском крае менее чем за неделю до второго тура губернаторских выборов соперники договорились. Выигравший первый тур кандидат от ЛДПР принял предложение о работе от единоросса Шпорта. В дураках остаются только избиратели. https://www.znak.com/2018-09-18/v_habarovskom_krae_pered_vtorym_turom_vyborov_kandidaty_v_gubernatory_zaklyuchili_sdelku



    тут уже день смишные вбросы обмусолиливают и еще одна мадам от кухонной плиты оторвалась и в инет вышла. можно начинать по новому кругу?



    Днем я работу работаю. Но ты молодец - на всех ветках отметился, партия тебя не забудет /($_$)/


    А ты отметилась?.. Скажи, а КАК ты бы вёл свою работу, как привлекал людей, как отстаивал их интересы?.. мне прям интересно стало.

  • Братеев1

    Братеев1
    17 секунд назад

    а красные воняли весь день на ЛДПР

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