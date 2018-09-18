Горпарк Тынды обзавелся световым фонтаном

Фото: gazeta-bam.ru

В городском парке культуры и отдыха Тынды заработал новый световой фонтан. Его диаметр составляет около 3,5 метра, а высота – более 1,5 метра. Отделка сооружения выполнена под гранит.

Как пишет газета «БАМ», в водном сооружении центральная струя поднимается на 0,5 метра над поверхностью шпиля. Вода сливается из малой чаши в основную, из основной – в бассейн фонтана, а из бортов фонтана бьют еще 24 струи в основную чашу. При всем этом оборотный объем сооружения не превышает четырех кубометров воды. Конструкция подсвечивается 12 светильниками.

Масштабные строительные работы в парке культуры и отдыха Тынды начались в этом году. Важный для горожан объект попал в программу формирования современной городской среды.

Ранее рабочие завершили в парке устройство водоотводных канав, заменили тротуарную плитку. Были установлены скамейки с навесом, лавочки, урны и мостик для влюбленных.

В дальнейшем будет облагорожена территория перед сценой и добавлено освещение территории. Также на объекте появится система видеонаблюдения.