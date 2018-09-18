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Небольшой дождь в отдельных западных районах: прогноз погоды в Приамурье на 19 сентября

Небольшой дождь в отдельных западных районах: прогноз погоды в Приамурье на 19 сентября
Фото: iz.ru

В Амурской области 18 сентября установится переменная облачность, в отдельных западных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с северо-запада, запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура составит плюс 16…21 градус, по северу местами будет около плюс 10.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Западный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 5…7, днем плюс 19…21, сообщает Амурский гидрометцентр.

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