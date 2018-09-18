В Приамурье открылся высокотехнологичный складской комплекс по хранению пестицидов

Фото: agroamur.ru

В Тамбовском районе состоялось торжественное открытие специализированного складского комплекса для единовременного хранения средств защиты растений ООО «Даль Агро лига» в объеме 500 тонн. По сумме различных критериев, например безопасности, этот объект не имеет аналогов в Амурской области. Кроме амурского, в России есть только один такой склад.

Объект возведен по последнему слову техники. Он оснащен специальным оборудованием для создания и поддержки нормативного микроклимата. Важной задачей было сохранение экологии при эксплуатации комплекса.

На открытие складского комплекса были приглашены руководители и главные агрономы сельскохозяйственных предприятий Приамурья, представители фирм-поставщиков средств защиты растений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области.

С приветственным словом к участникам обратились глава администрации Тамбовского района Николай Змушко, учредители и руководители компании «Даль Агро лига», специалисты министерства сельского хозяйства области.

В ходе торжеств участникам праздника была предложена экскурсия по складским помещениям предприятия. Участники действа заложили памятную алею саженцев голубой ели, как символа экологии.

В перспективе на предприятии планируется увеличить площади для хранения средств защиты растений, а также цеха по переработке используемой тары из-под пестицидов.

Всего в торжественном мероприятии приняло участие более 50 человек.