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18сентября
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сегодня, 14:58 10

В Приамурье открылся высокотехнологичный складской комплекс по хранению пестицидов

В Приамурье открылся высокотехнологичный складской комплекс по хранению пестицидов
Фото: agroamur.ru

В Тамбовском районе состоялось торжественное открытие специализированного складского комплекса для единовременного хранения средств защиты растений ООО «Даль Агро лига» в объеме 500 тонн. По сумме различных критериев, например безопасности, этот объект не имеет аналогов в Амурской области. Кроме амурского, в России есть только один такой склад.

Объект возведен по последнему слову техники. Он оснащен специальным оборудованием для создания и поддержки нормативного микроклимата. Важной задачей было сохранение экологии при эксплуатации комплекса.

На открытие складского комплекса были приглашены руководители и главные агрономы сельскохозяйственных предприятий Приамурья, представители фирм-поставщиков средств защиты растений, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области.

С приветственным словом к участникам обратились глава администрации Тамбовского района Николай Змушко, учредители и руководители компании «Даль Агро лига», специалисты министерства сельского хозяйства области.

В ходе торжеств участникам праздника была предложена экскурсия по складским помещениям предприятия. Участники действа заложили памятную алею саженцев голубой ели, как символа экологии.

В перспективе на предприятии планируется увеличить площади для хранения средств защиты растений, а также цеха по переработке используемой тары из-под пестицидов.

Всего в торжественном мероприятии приняло участие более 50 человек.

Просмотров всего: 1491

#сельское хозяйство #технологии


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Комментарии
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  • krasnova

    krasnova
    5 часов назад

    Взрослым и уиным дядькам в костюмах надобно знать, что голубые ели у нас не растут - им холодно. Так что жаль саженцы, погибнут

  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    5 часов назад

    Это так же плюс к развитию аграрки в АО

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    3 часа назад

    Не надо теперь возить с запада все тут будет, удобно

  • sind

    sind
    2 часа назад

    Склады в тамбовке закроют ?

  • юля-ля

    юля-ля
    1 час назад

    Да, ладно. У Сарапкина тоже нормальные склады...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    krasnova

    Взрослым и уиным дядькам в костюмах надобно знать, что голубые ели у нас не растут - им холодно. Так что жаль саженцы, погибнут



    Это у вас они не приживаются, потому как у вас нет той химии , что есть на этих складах.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад



    состоялось торжественное открытие специализированного складского комплекса для



    феерверк, Киркоров, цыгане с медведями...

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    123.rewq



    состоялось торжественное открытие специализированного складского комплекса для



    феерверк, Киркоров, цыгане с медведями...



    Часок возле тех складов подышите и не то ещё привидится.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    42 минуты назад

    krasnova

    Взрослым и уиным дядькам в костюмах надобно знать, что голубые ели у нас не растут - им холодно. Так что жаль саженцы, погибнут



    Около детской четвертой поликлиники живые доказательства вам в противовес.

  • krasnova

    krasnova
    36 минут назад

    Так там аянские растут, это разные вещи. Настоящие голубые ели у нас расти не могут тому доказательство ботсад.

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