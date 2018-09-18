В Зее школьник совершил самоубийство
В городе Зее нашли повешенного школьника. По имеющимся данным, подросток, которому было 14 лет, совершил самоубийство.
Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, трагедия произошла в понедельник, 17 сентября, после уроков. Мальчик – Никита – учился в школе № 4.
Тело повешенного школьника обнаружили в коммунальной квартире, где он жил. По имеющимся сведениям, ребенка нашла мама. Приехавшие медики констатировали смерть.
Чиновники местного отдела образования пока недоступны для комментариев. Следственные органы информацию не комментируют.
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