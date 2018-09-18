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18сентября
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сегодня, 15:00 8

В Зее школьник совершил самоубийство

В Зее школьник совершил самоубийство
Фото: gmichailov.livejournal.com

В городе Зее нашли повешенного школьника. По имеющимся данным, подросток, которому было 14 лет, совершил самоубийство.

Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, трагедия произошла в понедельник, 17 сентября, после уроков. Мальчик – Никита – учился в школе № 4.

Тело повешенного школьника обнаружили в коммунальной квартире, где он жил. По имеющимся сведениям, ребенка нашла мама. Приехавшие медики констатировали смерть.

Чиновники местного отдела образования пока недоступны для комментариев. Следственные органы информацию не комментируют.

Просмотров всего: 4924

#дети #жизнь #Зея #происшествия


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Комментарии
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  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    5 часов назад

    Злые дети у нас пошли, загнобили скорее всего

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    И злые учителя попадаются, могут так унизить при всём классе...Самый опасный возраст, всё воспринимается как конец света. Жаль мальчишку и его родителей.

  • Александр Пауль

    Александр Пауль
    3 часа назад

    Алиса65

    И злые учителя попадаются, могут так унизить при всём классе...Самый опасный возраст, всё воспринимается как конец света. Жаль мальчишку и его родителей.



    Ну не сказал бы, с учителями сейчас очень строго, никто бы не допустил такого

  • sind

    sind
    2 часа назад

    У него опухоль выявили

  • Мелисса

    Мелисса
    2 часа назад

    Ох, горе((.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    sind

    У него опухоль выявили



    А если так, то тогда просто медицина для росгвардии, но не для ребенка.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ох, мальчик, мальчик...

  • серый кузя

    серый кузя
    30 минут назад

    да времена пошли министр яковлева даже не отреагировала да и знает ли она что есть такой город в области и что ее задача отвечать за детей а не пиарить себя

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