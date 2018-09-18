Во Владивостоке отменили результаты выборов губернатора на 13 участках Советского района

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Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья по 13 участкам. Решение было принято на заседании территориальной избирательной комиссии (ТИК).

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участков, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Правда, в избирательной комиссии Приморского края данную информацию пока не подтвердили.

«В районе 4:00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС "Выборы". По 13 участкам данные не были загружены. В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку» – добавил он.

Как сообщалось, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 % голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника – врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13 % протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16 % бюллетеней Тарасенко набрал 49,55 % голосов против 48,06 % у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. Кандидат от КПРФ в знак протеста в течение 12 часов проводил голодовку. В ситуацию вмешался ЦИК и заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет данным итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

В первом туре выборов губернатора в Приморском крае победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Он набрал 46, 56 % голосов, второе место у коммуниста Андрея Ищенко – 24, 64 %.