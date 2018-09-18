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18сентября
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сегодня, 14:49 13

Во Владивостоке отменили результаты выборов губернатора на 13 участках Советского района

Во Владивостоке отменили результаты выборов губернатора на 13 участках Советского района
Фото: PRIMPRESS

Территориальная избирательная комиссия Советского района Владивостока отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья по 13 участкам. Решение было принято на заседании территориальной избирательной комиссии (ТИК).

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участков, в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», – сообщил агентству «Интерфакс – Дальний Восток» член территориальной избирательной комиссии Советского района Владивостока с правом совещательного голоса Сергей Иванович.

По его словам, эвакуация во время подсчета голосов произошла в связи со срабатыванием пожарной сигнализации. Правда, в избирательной комиссии Приморского края данную информацию пока не подтвердили.

«В районе 4:00 утра все участковые комиссии сдали документы, и все результаты по участкам были внесены в систему ГАС "Выборы". По 13 участкам данные не были загружены. В 6:00 прибыла противопожарная служба, сказали, что сейчас пожар и эвакуация. Но мы остались. Мы обратились к председателю избиркома с просьбой провести проверку» – добавил он.

Как сообщалось, 16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95 % голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника – врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13 % протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,16 % бюллетеней Тарасенко набрал 49,55 % голосов против 48,06 % у Ищенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. Кандидат от КПРФ в знак протеста в течение 12 часов проводил голодовку. В ситуацию вмешался ЦИК и заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В крайизбиркоме утром во вторник сообщили, что пока нет данным итогов выборов по двум территориям в Приморье: Советскому району Владивостока и Находке.

В первом туре выборов губернатора в Приморском крае победил кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Он набрал 46, 56 % голосов, второе место у коммуниста Андрея Ищенко – 24, 64 %.

Просмотров всего: 1551

#выборы #губернатор #Дальний Восток


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Комментарии
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  • Сергей Винник

    Сергей Винник
    5 часов назад

    Ожидаемо в общем-то

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    так и что в итоге?

  • Альтер

    Альтер
    4 часа назад

    Итог будет послезавтра

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Noir

    так и что в итоге?



    Тянут время. Собьют градус и объявят результат законным, с небольшими уступками.

    КПРФ не готово грамотно отстаивать результат: отсюда и не в тему объявленная голодовка, и призывы к ежедневному "великому стоянию" с 18.00, и, отнюдь не пламенное, слабое обращение "красного губернатора" к народу.

    Партия и ее кандидат не готовы к борьбе и удержанию победы. В отличие от народа.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Myxira

    Noir

    так и что в итоге?



    Тянут время. Собьют градус и объявят результат законным, с небольшими уступками.

    КПРФ не готово грамотно отстаивать результат: отсюда и не в тему объявленная голодовка, и призывы к ежедневному "великому стоянию" с 18.00, и, отнюдь не пламенное, слабое обращение "красного губернатора" к народу.

    Партия и ее кандидат не готовы к борьбе и удержанию победы. В отличие от народа.



    народ ЯВИЛ свою волю или дома отсиделся?

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Сергей Труш



    народ ЯВИЛ свою волю или дома отсиделся?



    Старые песни о главном.

    В какую партию побежишь, когда ЛДПР накроется? Под каким "соусом" перекрашиваться станешь?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    3 часа назад

    Мало отменили. На затонувших кораблях по 100 человек каким то образом голосовало

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    ЦИК РФ подсчитал 100% бюллетеней на выборах главы Приморья и отдал победу единороссу

    https://www.znak.com/2018-09-18/cik_rf_podschital_100_byulleteney_na_vyborah_glavy_primorya_i_otdal_pobedu_edinorossu

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Myxira
    Noir

    так и что в итоге?



    Тянут время. Собьют градус и объявят результат законным, с небольшими уступками.

    КПРФ не готово грамотно отстаивать результат: отсюда и не в тему объявленная голодовка, и призывы к ежедневному "великому стоянию" с 18.00, и, отнюдь не пламенное, слабое обращение "красного губернатора" к народу.

    Партия и ее кандидат не готовы к борьбе и удержанию победы. В отличие от народа.


    +++ Ленин под стеклом переворачивается от такого позора

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Антон МакаровМало отменили. На затонувших кораблях по 100 человек каким то образом голосовало


    Прикладная некромантия творит чудеса :)

  • 123.rewq

    123.rewq
    2 часа назад

    anschutka

    Антон Макаров

    Мало отменили. На затонувших кораблях по 100 человек каким то образом голосовало



    Прикладная некромантия творит чудеса :)


    экипаж убиенной атомной подводной лодки "Курск" видимо тоже проголосовало за едру

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Да ничего не будет . Я публично извиняюсь и каюсь, что называл нехорошими словами людей , которые не ходят на выборы. Я признаю, что что-то изменить в путинской России цивилизованными методами невозможно. Путин и его шайка в лице едрисни какать хотели на свой народ , на его мнение. Меня теперь под ружьем не загнать на избирательный участок. Простите, кого невольно обидел.

  • 123.rewq

    123.rewq
    1 час назад

    foxik62

    Путин и его шайка в лице едрисни какать хотели на свой народ



    фоксик, народ России никоим образом не принадлежит к народу путина и его кооператива, не путай пожл.

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