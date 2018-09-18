Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:47 3

WhatsApp почернеет: в мессенджере появится новый режим

WhatsApp почернеет: в мессенджере появится новый режим
Фото: www.tmstudent.ru

В популярном сервисе обмена сообщениями WhatApp могут добавить темный режим. Нововведение поможет сберечь глаза от яркого света экрана в темное время суток. Темный режим будет работать в версиях WhatsApp как для iOS, так и для Android.

О скором появлении такого режима в WhatsApp сообщает сайт WABetaInfo – один из самых авторитетных сайтов, посвященных новым функциям WhatsApp. Однако сроки появления нового режима пока не называются.

Тем, кто хочет активировать темный режим WhatsApp раньше других, можно зарегистрироваться в качестве бета-тестера приложения. Пока в самой последней бета-версии мессенджера для Android темного режима нет. Когда WhatsApp будет готов добавить эту функцию, бета-тестеры получат ее первой.

Просмотров всего: 4280

#связь #технологии


Общество 1

Амурчане могут сообщить о коммунальных проблемах через WhatsApp и Viber
Общество 10

В Приамурье открылся высокотехнологичный складской комплекс по хранению пестицидов

Общество 1

Забронировать билет на хоккейный матч «Амурской осени» пока невозможно

Общество

В Белогорске на центральной площади установили дополнительное видеонаблюдение
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • GnOmE

    GnOmE
    5 часов назад

    а не лучше в тёмное время суток спать?

  • Nabivachev

    Nabivachev
    5 часов назад

    а не проще просто яркость экрана убавлять?)

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Теперь АИ будут и по ночам "новости" с WA публиковать...

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь