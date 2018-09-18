WhatsApp почернеет: в мессенджере появится новый режим

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В популярном сервисе обмена сообщениями WhatApp могут добавить темный режим. Нововведение поможет сберечь глаза от яркого света экрана в темное время суток. Темный режим будет работать в версиях WhatsApp как для iOS, так и для Android.

О скором появлении такого режима в WhatsApp сообщает сайт WABetaInfo – один из самых авторитетных сайтов, посвященных новым функциям WhatsApp. Однако сроки появления нового режима пока не называются.

Тем, кто хочет активировать темный режим WhatsApp раньше других, можно зарегистрироваться в качестве бета-тестера приложения. Пока в самой последней бета-версии мессенджера для Android темного режима нет. Когда WhatsApp будет готов добавить эту функцию, бета-тестеры получат ее первой.