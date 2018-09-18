Первый на Дальнем Востоке чемпионат по рыболовству состоялся в Благовещенске

Рыбалка зачастую ассоциируется с отдыхом, спокойным размеренным времяпрепровождением. Но только не для тех, кто собрался в минувшие выходные на берегу Зеи. Они приняли участие в первом на Дальнем Востоке чемпионате по рыболовству.

Часть берега Зеи – единственное подходящее пристанище для рыбаков. Причем, не совсем удачное: уровень воды поднялся, ловить рыбу практически негде. Но трудности не испугали участников соревнований. Статус состязаний – впечатляющий: за удочки взялись представители Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.

«Это дебют на Дальнем Востоке, а не в Благовещенске. Есть два кандидата в мастера спорта в Приморском крае, которые выполнили этот норматив на западе. Мы как официальная организация существуем всего год, и я считаю, что за год достигнуть такого – дорогого стоит!», – говорит президент федерации рыболовного спорта в Амурской области Андрей Фуров.

18 любителей рыбалки в возрасте от 18 до 60 лет боролись за звание лучших и за удостоверения кандидата в мастера спорта. Кто-то уже настоящий профессионал своего дела с целым комплектом вооружения, кто-то начал свой путь совсем недавно – Виктория рыбачит с июля. «Это уже не первое соревнование, есть к чему стремиться, конечно. Побеждать не побеждала, но хочется, буду стремиться, – обещает участница Дальневосточного чемпионата по рыболовству. –Мужчины на соревнованиях стараются помочь, где-то что-то подсказать, особенно опытные рыбаки, они только приветствуют. Это классно!»

Состязания были поделены на туры в зависимости от вида удочек. В первый день рыбу ловили на донную удочку. В общем зачете первое место заняла команда «Амурспиннинг» из Благовещенска. Общий вес улова составил 2 килограмма 80 граммов. При том что средний вес одной рыбки – всего 15 граммов. Так что результат впечатляет. Во второй день в ход пошли поплавочные удочки и спиннинги. Победили благовещенские команды.

Спортивная рыбалка – дело затратное: минимальный комплект обходится в 15 000 – 18 000 рублей. Этот спорт только начинает свой путь на Дальнем Востоке, хотя он достаточно популярен по всему миру.

«На мой взгляд, это связано с удаленностью от центральных областей России. Потому что, как правило, чтобы получить всероссийскую категорию, нужно отсудить всероссийские соревнования, они проводятся в центральной части России. И с очень большим нежеланием спортсмены ездят дальше», – говорит судья всероссийской категории Дальневосточного чемпионата по рыболовству Андрей Васельцов.

В Амурской области пройдет и зимний чемпионат по рыболовству. Он запланирован на ноябрь. Итогами прошедших соревнований организаторы остались довольны. За два дня шесть благовещенцев и один рыбак из Приморья выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Три участника стали перворазрядниками. Один спортсмен получил второй разряд.

Ловился в основном большерот. Также попадались пескари, востробрюшки и амурский язь. После взвешивания улов отправляли обратно в реку. Так что ни одна рыба во время чемпионата не пострадала.