В Благовещенске проведут форум приемных семей

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В конце сентября в Благовещенске пройдет Областной форум приемных семей. Мероприятие проводит министерство соцзащиты населения Амурской области совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».

Семьи со всех городов и районов Приамурья соберутся 28 сентября в 10:00 в актовом зале Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Форум состоится в рамках проекта «Крепкая семья». Его цель – привлечь внимание общественности к развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к вопросам профилактики социального сиротства.

Также в работе форума примут участие представители исполнительных и муниципальных органов власти, депутаты законодательного собрания Приамурья, деятели общественных организаций.

В течение дня участники форума смогут задать свои вопросы в рамках открытой дискуссии с представителями органов власти, а затем – поучаствовать в работе диалоговых площадок по проблемам взаимодействия приемных семей с обществом и властью, воспитания детей-подростков и детей с особенностями развития, межведомственного взаимодействия в вопросах сопровождения семей с приемными детьми.

«На форуме родители смогут напрямую пообщаться со специалистами, получить рекомендации, касающиеся государственной защиты, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитания и реабилитации детей. Все вынесенные в ходе работы форума предложения войдут в итоговую резолюцию», – рассказала начальник ресурсного центра по подготовке и сопровождению замещающих семей при министерстве социальной защиты населения Амурской области Елена Резанцева.

В рамках форума будет работать выставка творческих работ приемных семей, а для детей будет организована отдельная творческая программа, сообщает пресс-служба амурского минсоцзащиты.