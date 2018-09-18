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18сентября
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Елена Летучая запускает собственную версию «Ревизорро»

Елена Летучая запускает собственную версию «Ревизорро»
Фото: glavny.tv

Елена Летучая возвращается к должности главного ревизора страны, но уже без съемок для телевидения. Сейчас ведущая снимается в программе Первого канала и запускает новый проект «Летучий надзор без цензуры».

В октябре 2017 года Елена Летучая покинула проект «Ревизорро», где занималась проверкой ресторанов, отелей и ночных клубов на соблюдение санитарных норм. После ухода Летучей, программу стала вести актриса Настасья Самбурская. Однако Елена уверена, что с ее уходом зрители потеряли интерес к шоу. «Для всех „Ревизорро“ – это я», – заявила Елена Летучая.

Слухи о том, что канал «Пятница» ее уволил, вызывают у Елены улыбку: «Каналу ничего другого не оставалось, как сказать, что меня выгнали. „Ревизорро“ был хедлайнером канала, а теперь передача потеряла свою социальную важность, и вместе с этим ушли и рейтинги. Мне не нужно ничего никому доказывать, но не секрет, что, когда люди слышат „Ревизорро“, ассоциация у них только с Еленой Летучей».

Фото: lenta.ru

Летучая считает, что Самбурская и канал нарочно устраивают скандал для поднятия рейтинга передачи. «Публичные оскорбления в мою сторону – лишь тщетная попытка самоутвердиться и привлечь внимание к проекту, – заявляет Елена. – Меня же эти выпады не волнуют, ведь подобное поведение – лишь унижение говорящего. Я никому не буду мешать унижать себя перед всей страной, оскорбляя других, но, на мой взгляд, эффективнее было бы больше работать над собственным профессионализмом и сутью проекта».

Елена не жалеет, что ушла из «Ревизорро», и даже довольна своим решением. У телеведущей много новых проектов: скоро на Первом канале выйдут два документальных фильма о сборе мусора в России, а на YouTube и во «ВКонтакте» стартует новый проект «Летучий надзор без цензуры».

«Я решила остаться „Ревизорро“, но уже в интернете, чтобы меня никто не зажимал в рамки. Теперь речь пойдет не о ресторанах и отелях, а о производителях продуктов, маркетологах, которые применяют большое количество уловок, чтобы люди покупали ненужные им товары, а также о фальсификате. „Летучий надзор без цезуры“ – практическая программа для людей, чтобы каждый, придя в магазин, был осведомлён о товарах, которые он кладёт в корзину. Я решила делать эту программу в Сети, потому что честно подобный контент на телевидении делать невозможно», – рассказывает Елена.

О том, когда выйдет в свет первый выпуск в интернет, Елена не рассказывает, сообщает «Рамблер».

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