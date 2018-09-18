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18сентября
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сегодня, 13:44 3

Благовещенцам на время запретили пользоваться мангалами на природе

Благовещенцам на время запретили пользоваться мангалами на природе
Фото: mobiba.ru

С 15 сентября по 31 октября на территории Благовещенска установлен осенний пожароопасный период, напоминает управление по делам ГО ЧС города. Это предполагает ряд запретов для жителей областного центра, в частности, касающихся поведения на природе.

Запрещается выжигать мусор и траву на дачных и садовых участках, расположенных вблизи лесных насаждений. Также под запретом разведение костров при посещении лесов и разжигание углей в мангалах.

Эти меры необходимы для того, чтобы сохранить лесные насаждения от уничтожения огнем, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

В поисках возможных нарушителей сотрудники спецслужб ежедневно патрулируют окрестности города.

Также отмечается, что в поселках Новый, Аэропорт, Моховая Падь и в селах Садовое, Плодопитомник ведется информирование жителей. Им сообщают о необходимости организовать уборку внутренней территории домов, дачных участков от сухой травы, мусора, соломы, горючих материалов. Пресс-служба городских властей пишет, что в целях пожарной безопасности уборку и выкашивание травы также необходимо провести на расстоянии до 10 метров от заборов домов и дачных участков.

При возникновении пожаров и палов необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 01 (с мобильного – 112).

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#жизнь #природа


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Комментарии
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  • Juk

    Juk
    23 минуты назад

    А предупредить за 3 дня до, а не после, пожароопасного периода нельзя？！

  • Noir

    Noir
    7 минут назад

    Весной пожароопасный период, летом пожароопасный период,осень пожароопасный период, только зимой на шашлыки можно ездить?

  • Братеев1

    Братеев1
    5 минут назад

    шашлыки буржуйское развлечение

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