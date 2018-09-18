Забронировать билет на хоккейный матч «Амурской осени» пока невозможно

«Мы понимаем, что желающих попасть на матч очень много. Мы стараемся и прикладываем все усилия, чтобы кнопка бронирования заработала как можно быстрее. Как только это станет возможно технически, кнопка сразу появится на главной странице на нашем сайте. Дополнительно об этом мы оповестим в социальных сетях. Поэтому пусть все следят за нашим сайтом и за нашим Инстаграмом», – прокомментировала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских.

Как сообщало Амур.инфо, хоккейный матч с участием артистов фестиваля кино и театра «Амурская осень» пройдет на недавно открытой ледовой арене. Звезды и амурские хоккеисты сыграют 22 сентября в 19:00. Вход на мероприятие будет бесплатным, однако места нужно обязательно заранее бронировать. Специальная кнопка появится на официальном сайте торгового центра. Как только все билеты будут разобраны, кнопка закроется.

Для свободного катания ледовая арена должна открыться, по предварительным данным, 19 сентября.