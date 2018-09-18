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18сентября
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В благовещенском торговом центре можно бесплатно обследоваться на онкологию

В благовещенском торговом центре можно бесплатно обследоваться на онкологию
Фото: scaner.pro

В благовещенском торговом центре «Перекресток» стартовала акция «Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи». На обследование может прийти любой желающий. Специалисты будут принимать до 21 сентября с 17:00 до 19:00 вечера.

В акции участвуют специалисты городских поликлиник № 1, № 2, № 4, Амурской областной клинической больницы, стоматологической поликлиники Благовещенска, областного кожно-венерологического диспансера, Амурского онкологического диспансера.

На время действия акции на первом этаже торгового центра будет дежурить волонтеры, которые проводят пришедших на обследование людей к специалистам. «Никто не потеряется», – заверили в амурском минздраве.

Людей принимают в порядке живой очереди. Однако маломобильных пациентов примут вне очереди, заверили в ведомстве.

В первый день акции, 17 сентября, на обследование в торговый центр пришли 34 человека. 12 из них отправили на дообследование в онкологический диспансер.

Подобная акция проводится в российских городах с 2013 года. Как сообщают в амурском минздраве, плоскоклеточный рак головы и шеи представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. В структуре общей онкологической заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20 %.

Локализация рака головы и шеи – это гортань, полость рта, глотка, полость носа и околоносовые пазухи, слюнные железы. Чем раньше началось лечение, тем больше шансов у пациентов выжить. Современная медицина позволяет эффективно лечить онкологические заболевания головы и шеи. Главное – вовремя выявить и не запустить болезнь, говорят медики.

В рамках акции «Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи» на территории всех муниципальных образований области с 17 по 21 сентября в целях ранней диагностики онкозаболевания в торговых центрах, домах культуры, школах и на крупных предприятиях будут проводиться бесплатные осмотры населения мультидисциплинарными бригадами врачей учреждений, подведомственных минздраву региона.

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