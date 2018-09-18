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18сентября
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сегодня, 12:20 0

В Приамурье поезд насмерть сбил женщину, управлявшую мопедом

В Приамурье поезд насмерть сбил женщину, управлявшую мопедом
Фото: mediakuzbass.ru

Полиция выясняет обстоятельства трагического ДТП, произошедшего в Шимановском районе. Поезд сбил женщину, которая управляла мопедом, она скончалась.

Авария произошла на железнодорожном переезде в селе Мухино. Сообщение о ней поступило в дежурную часть МО МВД России «Шимановский» 17 сентября. Предварительно установлено, что женщина 1988 года рождения, управляя мопедом, выехала на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора, и произошло столкновение с грузовым составом. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

По факту аварии полиция проводит проверку, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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