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18сентября
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сегодня, 12:16 1

В Благовещенске водителя автобуса заподозрили в краже (видео)

В Благовещенске водителя автобуса заподозрили в краже (видео)

Инстаграм-паблик kriminal.blg опубликовал два видео, снятые в Благовещенске, в районе пересечения улиц Воронкова и Студенческой. На кадрах виден мужчина, который, как утверждается, водитель автобуса, и он крадет доски.

«Тут идут работы по замене труб теплотрассы, и сегодня днем сюда привезли доски. Но водитель автобуса решил, что ему нужен новый забор на даче!» – пишет паблик.

В первом видео за кадром слышен мужской голос, который комментирует происходящее. «Мужик ворует доски средь бела дня. (…) И не стесняется, прям в автобус. У них, походу, сделка с этим… Он платит не 23 рубля, а 50… Водитель автобуса в деле», – отмечает молодой человек. Он говорит, что мужчина «решил стырить всю кучу».

Во втором ролике парень рассказывает, что «водитель маршрутки остановился дальше и начал еще воровать доски». «Номер маршрута вроде как 30, точно не вижу», – сообщает молодой человек.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в МО МВД России «Благовещенский». «Заявлений за минувшие сутки по данному поводу не поступало. Сообщение было выявлено, зарегистрировано. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», – сообщила специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

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#криминал #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • pacificstrong

    pacificstrong
    1 час назад

    на втором видео видно автобус белого цвета. Это не 30, они все желтые

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