ФСК ЕЭС приступила к строительству объектов электроснабжения «Силы Сибири»

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Российская энергетическая компания (ФСК ЕЭС, входит в группу «Россети») начала возводить объекты электроснабжения на электростанции «Сила Сибири», которая обеспечит энергией Амурский газоперерабатывающий завод. Стоимость реализации мероприятий по электрификации газопровода составит более 5 миллиардов рублей.

«ФСК ЕЭС начала возведение заходов от воздушной линии 220 кВ "Амурская – Ледяная" на электростанцию "Сила Сибири" – объект генерации Амурского газоперерабатывающего завода. Это ключевое звено цепочки перспективных поставок газа в Китай по трубопроводной системе "Сила Сибири". Всего для электроснабжения газопровода будут выполнены восемь проектов, включая строительство ЛЭП (линий электропередачи) общей протяженностью более 100 километров», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Энергоснабжение завода будет осуществляться из нескольких источников, в том числе от собственной тепловой электростанции. Всего для газопровода будут выполнены восемь проектов, включая строительство ЛЭП общей протяженностью более 100 километров.

Ранее, 2 сентября, китайские СМИ сообщили, что «Газпром» завершил строительство трансграничного туннеля для магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-1», проходящего под рекой Амур и уточнили, что туннель подведен к газовому колодцу, находящемуся на территории России. После завершения прокладки начался этап оборудования внутреннего пространства уже практически готового сооружения, пишет ИА REGNUM.

Как сообщил журналистам заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов на ВЭФ-2018, «Газпром» построил 93 % газопровода и до конца года завершит основные работы по его укладке. Маркелов отметил, что для завершения работ на некоторых участках потребуется дождаться морозов.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил о том, что основные работы по укладке газопровода «Сила Сибири» должны быть закончены до конца этого года, пишет ТАСС.

По трубопроводу «Сила Сибири» газ будет транспортироваться из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке. В частности, он пойдет на Амурский газоперерабатывающий завод для выделения гелия, пропана, бутана и других ценных компонентов. Предприятие сможет перерабатывать до 42 миллиардов кубометров сырья в год – это будет крупнейший в России ГПЗ и второй по мощности в мире.

Газ по «Силе Сибири» будут также экспортировать в Китай. К 2024 году поставки в эту страну выйдут на уровень 38 миллиардов кубометров.