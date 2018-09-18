В спектаклях «Амурской осени» заменили несколько артистов

На проходящем в Благовещенске фестивале кино и театра «Амурская осень» произошло несколько замен в трех спектаклях. Из-за неотложной работы не смогла играть в спектакле «Незнакомка» Агния Дитковските. Также не выйдут на благовещенскую сцену актеры Александр Головин и Константин Соловьев.

Александр Головин в среду, 19 сентября, должен был играть в антрепризе «Арена случайных связей».

Вместо него в постановке будет задействован Никита Заболотный.

Вместо Константина Соловьева в «Родственных связях» 20 сентября играть в спектакле будет Максим Коновалов.

Об этом зрителей предупредили в Общественно-культурном центре, где пройдут оба спектакля.

На участие в спектакле «Незнакомка» Агнии Дитковските организаторы фестиваля надеялись до последнего. Ее имя на афише привлекло на антрепризу немало зрителей. Однако в день премьеры, 16 сентября, произошла замена. Отсутствие актрисы объяснил ее экс-супруг Алексей Чадов, с которым они должны были играть в постановке.

Как рассказал Алексей Чадов в эксклюзивном интервью программе «Простые вопросы», поездка на Дальний Восток планировалась задолго до начала фестиваля.

«Приглашение от президента фестиваля Сергея Новожилова поступило в мае, а я никогда не был на Дальнем Востоке. Поэтому сразу решил, что обязательно поеду. Скажу больше: я упустил из-за этого один хороший проект, но нисколько не жалею. Эта поездка была мне интересна. До последнего планировала эту поездку и Агния, но на днях у неё случилась неотложная работа, поэтому приехать в Благовещенск она не смогла», – рассказал актер.

Тем не менее спектакль «Незнакомка» сорвал аплодисменты зала. Сюжет у антрепризы фантастический, а начало напоминает завязку известного фильма «Пятый элемент». По сюжету парень сбил на дороге девушку и принес ее домой. Вместе с супругой они попытались, но не смогли привести ее в чувство. На помощь паре пришел отец девушки, которого сыграл Владимир Большов, похожий на чокнутого профессора. Выяснилось, что мужчина уже 30 лет исследует человеческие чувства и ищет совесть, которую люди теряют все больше. Незнакомкой оказалась «Любовью», которая пришла «сверху» по зову того, кто на Земле ищет совесть.

Зал аплодировал игре актеров стоя.

Подробнее о спектакле можно прочесть в рубрике «Культпросвет».