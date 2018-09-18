Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:42 0

В Белогорске под колеса автомобиля попал подросток

В Белогорске под колеса автомобиля попал подросток
Фото: spb.aif.ru

Вечером 17 сентября в Белогорске произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. На нее совершил наезд автомобиль.

Как пишет ИА «Амур28.инфо», авария случилась около 21:00 в районе дома № 133 по улице 50-летия Комсомола. Водитель 1962 года рождения управлял автомобилем «Хонда ЦРВ» и сбил девочку-подростка 2004 года рождения. Она находилась на прилегающей к дороге территории.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.

Просмотров всего: 436

#Белогорск #ДТП #происшествия #транспорт


В России и мире

Раненый охотник сбежал от медведя, бросив на съедение товарища
Происшествия

В Приамурье поезд насмерть сбил женщину, управлявшую мопедом
Происшествия 1

В Благовещенске водителя автобуса заподозрили в краже (видео)
В России и мире

Актер массовки погиб на съемках сериала «Смерш»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь