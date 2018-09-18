В Белогорске под колеса автомобиля попал подросток

Фото: spb.aif.ru

Вечером 17 сентября в Белогорске произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. На нее совершил наезд автомобиль.

Как пишет ИА «Амур28.инфо», авария случилась около 21:00 в районе дома № 133 по улице 50-летия Комсомола. Водитель 1962 года рождения управлял автомобилем «Хонда ЦРВ» и сбил девочку-подростка 2004 года рождения. Она находилась на прилегающей к дороге территории.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.