В Белогорске под колеса автомобиля попал подросток
Вечером 17 сентября в Белогорске произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. На нее совершил наезд автомобиль.
Как пишет ИА «Амур28.инфо», авария случилась около 21:00 в районе дома № 133 по улице 50-летия Комсомола. Водитель 1962 года рождения управлял автомобилем «Хонда ЦРВ» и сбил девочку-подростка 2004 года рождения. Она находилась на прилегающей к дороге территории.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы.
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