Актер массовки погиб на съемках сериала «Смерш»

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Погиб 51-летний актер Валерий Шувалов. Это был его первый день съемки – за сцену массовой драки он должен был получить 500 рублей.

Сейчас в Ярославской области проходят съемки военного сериала «Смерш». 14 сентября в городе Тутаев во время репетиции одной из сцен погиб актер из массовки. «50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался», – сообщил в Twitter представитель Следственного комитета.

Сейчас следователи опрашивают всех участников съемочной группы, в том числе актера Алексея Макарова. Режиссер сериала Олег Фомин назвал трагедию несчастным случаем.

Народный театр Тутаева собирает деньги на похороны Валерия Шувалова – у него нет других родственников, кроме пожилой матери.

Сериал «Смерш» (сокращенное «Смерть шпионам») рассказывает о работе контрразведчиков в военные годы. Первая серия ленты вышла в 2007 году, сообщает РБК.