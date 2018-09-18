Лиза Арзамасова похвалила качество льда на открывшейся в Благовещенске арене

«Вчера принимала участие в открытии ледовой арены в Благовещенске. Отличный лед! Хорошее получилось мероприятие. Я впервые за долгое время с огромным удовольствием покаталась. Коньки привезла с собой», – поделилась с поклонниками в своем Инстаграме Арзамасова.

Фигуристка Анастасия Гребенкина опубликовала у себя в Инстаграме видео с репетиции в преддверии открытия ледовой арены в Благовещенске. «Как легко и изящно!» – оценил ролик один из комментаторов. «Не перестаю любоваться вашим мастерством!» – написал другой пользователь.

Фигуристка Ирина Слуцкая в своем Инстаграме ограничилась селфи с открытия ледовой арены. «Открыли первый каток в Благовещенске! Ну, с Богом к новым звездочкам!» – подписала фотографию Слуцкая.

Фигуристка Мария Бутырская в собственном Инстаграме фото или видео с открытия ледовой арены не публиковала, но упомянула об этом факте и поблагодарила столицу Приамурья за оказанный прием. «Взлетаем! Благовещенск! Спасибо за потрясающе теплый прием! Коротко, но эмоций море! Открыли первый крытый каток!» – написала Мария Бутырская.