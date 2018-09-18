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18сентября
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сегодня, 11:35 5

Лиза Арзамасова похвалила качество льда на открывшейся в Благовещенске арене

Лиза Арзамасова похвалила качество льда на открывшейся в Благовещенске арене

Звездные гости фестиваля кино и театра «Амурская осень» продолжают активно освещать в социальных сетях свое пребывание в Приамурье. Так, актриса Лиза Арзамасова высказалась об открытии новой ледовой арены в Благовещенске.

«Вчера принимала участие в открытии ледовой арены в Благовещенске. Отличный лед! Хорошее получилось мероприятие. Я впервые за долгое время с огромным удовольствием покаталась. Коньки привезла с собой», – поделилась с поклонниками в своем Инстаграме Арзамасова.

Фигуристка Анастасия Гребенкина опубликовала у себя в Инстаграме видео с репетиции в преддверии открытия ледовой арены в Благовещенске. «Как легко и изящно!» – оценил ролик один из комментаторов. «Не перестаю любоваться вашим мастерством!» – написал другой пользователь.

Фигуристка Ирина Слуцкая в своем Инстаграме ограничилась селфи с открытия ледовой арены. «Открыли первый каток в Благовещенске! Ну, с Богом к новым звездочкам!» – подписала фотографию Слуцкая.

Фигуристка Мария Бутырская в собственном Инстаграме фото или видео с открытия ледовой арены не публиковала, но упомянула об этом факте и поблагодарила столицу Приамурья за оказанный прием. «Взлетаем! Благовещенск! Спасибо за потрясающе теплый прием! Коротко, но эмоций море! Открыли первый крытый каток!» – написала Мария Бутырская.

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#Амурская осень #визиты #культура #спорт


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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Да почему они все говорят про первый каток в Благовещенске?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    им про Спартак не говорили....

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Лиза Арзамасова похвалила каток..

    А Слуцкой, видно, не понравился...

  • OB-1

    OB-1
    2 часа назад

    ой, тож хочу в тепло на конёчки))

  • НачинающийПивовар

    НачинающийПивовар
    1 час назад

    Ну уж если САМА АРЗАМАСОВА!!! То тогда конечно оно бесспорно так, кстати а кто такая Арзамасова?

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