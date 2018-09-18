20 сентября прокуратура Амурской области выслушает жалобы бизнесменов

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Прокуратура Амурской области проведет прямую линию по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. В четверг, 20 сентября, с 9 до 18 часов ведомство будет принимать телефонные звонки от предпринимателей, желающих рассказать о давлении на бизнес.

Чтобы сообщить о нарушении, нужно позвонить по номерам в Благовещенске (4162) 775-036 и 775-005. Аналогичная прямая линия проводится во всех территориальных и специализированных прокуратурах.

По всем обращениям, в том числе анонимным, прокуратура проведет проверки. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Тем временем на Амур.инфо завершилась онлайн-конференция прокурора Амурской области Руслана Медведева. Руслан Федорович ответил на вопросы пользователей, касающиеся нарушений законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Вопросы и ответы опубликованы на Амур.инфо в разделе «Онлайн-конференции».

Каждый гражданин, представитель юридического лица и индивидуальный предприниматель, располагающий сведениями о нарушении закона, может в любое время оставить сообщение через интернет-приемную на официальном сайте прокуратуры области или лично обратиться на прием в прокуратуру Амурской области.

Телефоны территориальных и специализированных прокуратур опубликованы на сайте прокуратуры Амурской области.