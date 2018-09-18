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«Коммерсант»: избирателям Хабаровского края оставили в бюллетенях только фамилию Шпорта

«Коммерсант»: избирателям Хабаровского края оставили в бюллетенях только фамилию Шпорта
Фото: www.hab.kp.ru

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края пройдет с одной фамилией в бюллетене. Единственным участником будет губернатор Вячеслав Шпорт. Основной его конкурент – депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал – принял предложение главы региона и будет работать его первым замом. Прямо о своем снятии он пока не заявил, но по информации «Коммерсанта» это будет сделано в ближайшее время.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил депутату Госдумы ЛДПР Сергею Фургалу – оба политика вышли во второй тур выборов главы региона – должность первого заместителя. Господин Фургал принял это предложение и не будет участвовать во втором туре. 18 сентября политики должны были выйти на дебаты в прямом эфире, однако на ТВ они не явились. Ведущий объявил, что вместо этого штабы Вячеслава Шпорта и Сергея Фургала прислали видеоролики.

«Уважаемые жители, хочу поблагодарить, что вы пришли на выборы!» – начал выступление в ролике господин Шпорт. Он отметил, что многие избиратели поддержали в первом туре Сергея Фургала и предложил депутату Госдумы должность первого зама.

«Я услышал предложение Вячеслава Шпорта – я никогда не гонюсь и не гнался за звездочками на погонах. Принимаю его предложение и готов работать закатав рукава»,– сказал в ответном ролике господин Фургал.

Прямо о снятии он не заявил, но, как рассказал близкий к региональному правительству источник, принимать участие в кампании Сергей Фургал не будет: «В бюллетене будет одна фамилия действующего губернатора».

Однако, как сообщает «Эхо Москвы», когда губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту работу в краевом правительстве, Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал.

На выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли 9 сентября Сергей Фургал получил 35,8 % голосов, Вячеслав Шпорт – 35,6 %. После этого штаб господина Шпорта был усилен командами политтехнологов. Сейчас, по сведениям «Коммерсанта», в регионе находится первый замглавы администрации президента Александр Харичев. А по информации «Дождя», после первого тура выборов в Кремле обсуждалась идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который намечен на 23 сентября.

Согласно законодательству, в случае отказа от участия во втором туре одного из вышедших в него кандидатов, предложение об участии делается кандидату занявшему третье место, в случае отказа и этого политика, занявшему четвертое место — и так далее. В случае если во втором туре согласен участвовать только один кандидат, для признания выборов состоявшимися он должен набрать более 50 % голосов.

В первом туре выборов хабаровского губернатора участвовало пять кандидатов. Третье место заняла Анастасия Саламаха (КПРФ), которая получила 15,74 % голосов. Справоросс Игорь Глухов набрал 5,49 %, кандидат от «Зеленых» Андрей Петров — 3,81 %.

Просмотров всего: 1773

#выборы #губернатор #Дальний Восток #российская власть


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Комментарии
Показать все (107) Обсудить на форуме
  • full

    full
    3 часа назад

    Плюс 1 проститутка из ЛДПР.

  • анчар

    анчар
    3 часа назад

    Орлов гораздо раньше решил подобный вопрос, за что ему и респект.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Что теперь скажу ЛДПРовцы? Как людям в глаза смотреть будут?

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    у Фургала хороший шанс поработать на край

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    3 часа назад

    Хорошо порешали,зачем ЛДПР губеры-это ведь гемор...хорошо власть нас ...в Приморье вообще шоу,ну тоже порешают.От того ето будет ничего не решиться,будет ЛДПР илиКПРФ в губерах и не будут плЯсать под власть-уйдут ,не будут давать деньги (регионы на дотациях)и снимут,а это крест на карьере

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Ржу.

    Самое смешное, что всё предсказуемо.

    Продажная партия, чоужтам.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Продажная тварь, такая же как Абрамов.

  • Гефест

    Гефест
    3 часа назад

    Партия политической проституции во всей своей красе.

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Через полгода должность первого зама сократят, дурачок.

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    Хмык тебе какая разница-тебя даже ЕР пнула с работы-ибо никчёмный

  • invv

    invv
    3 часа назад

    Да он просто уже понял, что все будет как в Приморье - "не имеет значения как проголосуют, имеет значение как посчитают".

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Братеев1

    Хмык тебе какая разница-тебя даже ЕР пнула с работы-ибо никчёмный



    Кышь извращенец.



  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    invv

    Да он просто уже понял, что все будет как в Приморье - "не имеет значения как проголосуют, имеет значение как посчитают".



    Если в приморье сейчас КПРФ с такими доказательствами обосрётся, то всё, на выборах больше нечего делать. Больше даже не за кого протестно проголосовать будет.

  • 13й

    13й
    2 часа назад

    Что значит "В случае если во втором туре согласен участвовать только один кандидат, для признания выборов состоявшимися он должен набрать более 50 % голосов"? Явка не учитывается, испорченные бюллетени не учитываются. Одна фамилия при любом раскладе набирает 100% голосов.

  • 13й

    13й
    2 часа назад

    А вообще, мне жалко Фургала, подставили его. Сидел себе в думе, получал свои 350 тысяч зарплаты, ни за что не отвечал, ничего от него не зависело. Рай, а не работа. А тут такая подстава - придётся опять в Хабаровск из центра Москвы приезжать, ездить по краю, работать. Жаль мужика.

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    2 часа назад

    Освоили он таки древнейшую профессию.Ну а что,неплохо зарабатывают.И поп им своих не жалко.Запросто дают,не пропуская ни одного политического мероприятия.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Фуу! Буэее

  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    И смешно ведь, что не снимется. Саломаху не пропустят во второй тур, чтобы как бы чего не вышло, чтоб не пришлось всю ночь над результатами колдовать как в Приморье. А так надежно- вдвоем.

    Веселее было бы только Фургала выбрать, как-то пришлось бы ему губернаторствовать, а не теплое замское место просиживать)

  • КП

    КП
    2 часа назад

    13й

    Что значит "В случае если во втором туре согласен участвовать только один кандидат, для признания выборов состоявшимися он должен набрать более 50 % голосов"? Явка не учитывается, испорченные бюллетени не учитываются. Одна фамилия при любом раскладе набирает 100% голосов.



    Если я не ошибаюсь то безальтернативные выборы запрещены, но кто обращает внимание на такие мелочи.

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Мдааа... Это феерия. Творят что хотят. И о какой демократии говорят с экранов телевизоров каждый день?? Проводить выборы с одним (!!!) кандидатом))) Что это за выборы такие? Пусть так прямо и говорят " ставим своего дабы не обо..аться"!

  • Max-1990

    Max-1990
    2 часа назад

    Мдааа... Это феерия. Творят что хотят. И о какой демократии говорят с экранов телевизоров каждый день?? Проводить выборы с одним (!!!) кандидатом))) Что это за выборы такие? Пусть так прямо и говорят " ставим своего дабы не обо..аться"!

  • КП

    КП
    2 часа назад

    Это называется политический кризис. Со всеми вытекающими.

  • true_rus

    true_rus
    2 часа назад

    Одна проститутка, другая, представляете какая роль у народа страны отведена..

  • full

    full
    2 часа назад

    true_rus

    Одна проститутка, другая, представляете какая роль у народа страны отведена..



    Стоять в поклоне и интересоваться у проституток - чего изволите?

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    full

    Плюс 1 проститутка из ЛДПР.



    Думается, что в Госдуме все такие.



  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    ... под столом!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Предлагаю жителям хабаровского края не ходить на выборы, от слова ВООБЩЕ!

    Пусть едроты выбирают едрота.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    Я то думал, Фургал мужик - пойдет до конца ради интересов жителей края, а оказался очередным "абрамчиком".

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Жирик ставит цель прибить свою партию раньше чем прибьют его)

  • B-52

    B-52
    2 часа назад

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    После скандала во Владивостоке, у Фургала есть самый реальный шанс стать губернатором. При этом с поддержкой не менее 60% избирателей.

    Да и власть побоялась бы так топорно дорисовывать проценты за Шпорта, как это сделали во Владике.

    Второй крупнейший дальневосточный город с незаконными выборами им точно не нужен.

    Жаль что Фургал согласился на едросовские плюшки.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Сейчас тебе Братеев ответит: что Шпрот это хозяйственник, а Фургал это политик. Все на своих местах.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    зачем?...

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну как он им станет-если ИЗНАЧАЛЬНО все было обговорено?

    Все очень просто-надо посмотреть, кто кому какие заводы и предприятия отписывал)))))

    Вот так вот некоторые и снимаются с выборов, хотя все было понятно изначально)))))))

    А ведь люди то поверили (все решается в Москве и задолго до начала самих выборов)

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Рив Норин

    После скандала во Владивостоке, у Фургала есть самый реальный шанс стать губернатором.



    Потому и подстраховались, не стали играть в демократию ))))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Альтер

    Ну как он им станет-если ИЗНАЧАЛЬНО все было обговорено? Все очень просто-надо посмотреть, кто кому какие заводы и предприятия отписывал))))) Вот так вот некоторые и снимаются с выборов, хотя все было понятно изначально))))))) А ведь люди то поверили (все решается в Москве и задолго до начала самих выборов)



    В яблочко!

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Питерский

    Жирик ставит цель прибить свою партию раньше чем прибьют его)



    Не исключаю, что сам Жирик уговорил Фургала сняться с выборов.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    1 час назад

    Рив Норин

    Питерский

    Жирик ставит цель прибить свою партию раньше чем прибьют его)



    Не исключаю, что сам Жирик уговорил Фургала сняться с выборов.



    Очевидно же

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Рив Норин

    Питерский

    Жирик ставит цель прибить свою партию раньше чем прибьют его)



    Не исключаю, что сам Жирик уговорил Фургала сняться с выборов.



    Скорее приказал.Не думаю что у них в партии кто то осмелится ослушаться самодура...

    Жаль некоторых людей состоящих в этой партии,их клоун руководитель последнее время отжигает не хило)))Позорище продажное...

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Myxira
    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    зачем?...


    Просто интесно, хватит ли у него совести признать, что это швырок избирателей. Ну или поржать, если начнет оправдывать данное шоу.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Питерский



    Жаль некоторых людей состоящих в этой партии,их клоун руководитель последнее время отжигает не хило)))Позорище продажное...



    Наверное еще одно многоэтажное здание присмотрел в центре Москвы под институт цивилизаций

    Теперь появится повод сходить к Медведеву и попросить отступные ..

  • КП

    КП
    1 час назад

    Альтер

    Ну как он им станет-если ИЗНАЧАЛЬНО все было обговорено? Все очень просто-надо посмотреть, кто кому какие заводы и предприятия отписывал))))) Вот так вот некоторые и снимаются с выборов, хотя все было понятно изначально))))))) А ведь люди то поверили (все решается в Москве и задолго до начала самих выборов)



    На выборах стоят несколько иные задачи. В частности легитимизация власти. Какая была с треском провалена. Были когда-то у нас губернаторы - назначенцы и что? Отказались же от этого, вернулись к выборам, пусть и таким. Пытались на волков одеть овечью шкуру, да не получается, спадает.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    1 час назад

    Питерский..

    Жаль некоторых людей состоящих в этой партии,их клоун руководитель последнее время отжигает не хило)))Позорище продажное...



    А чего жалеть, никто их под страхом анальных кар в партию не тащил, выход из партии тоже не грозит смертельной опасностью.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    О, схема как в Амурской области ЕР-ЛДПР. Только Абрамов дешевле продался, на область ноль влияния.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Антон Макаров

    О, схема как в Амурской области ЕР-ЛДПР.



    Может им уже объединиться, чтобы народу мозги не пудрить.

  • КП

    КП
    1 час назад

    Рив Норин

    Антон Макаров

    О, схема как в Амурской области ЕР-ЛДПР.



    Может им уже объединиться, чтобы народу мозги не пудрить.



    А кто будет кричать "Мы оппозиция!"?

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Ждём трансфера Труша в 2021 в замминистры по туризму или ещё какого нибудь посредственного ведомства

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, ведь нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье, потом ходить и кричать, "что победу крали"?.. Мы до пяти утра на штабе получали результаты с участков, сверяли их с официальной, по тому как боялись вбросов. Мы это уже в Амурской области проходили, Суд отправляет за сбором доказательств к Неведомскому, а тот даёт команду на сбор лишь по решению суда. Короче это тупняк и бесполезно. Таким образом в Хабаровске представитель партии ЛДПР заходит в исполнительную. краевую власть РАБОТАТЬ на результат. Чего не скажешь в Приморье, не исключаю, что коммунисты одумаются и не пойдут вести работу в коалиции. ЛДПР и ранее говорила о необходимости работы коалиционно, но всякого род диванным прохиндеям хочется посмотреть в окошко на экшен, на мордобой и кровопролитие. Коммунисты не смогут доказать вбросы, поскольку этот избирательный аппарат не работает не по тому, что Памфилова наверху, а по тому, что ВНИЗУ СИДЯТ ПРОДАЖНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ, которые и осуществляют ВБРОСЫ, и избиратели, решившие отсидеться дома.. Сколько людей пришло на выборы в Приморье? 30%? Ну так а ЧЕГО Ж остальные не пришли, если у коммунистов даже 50%, то это 15% от числа жителей края.. на митинг придут 300 человек.. ну шумят, и ЧТО? Коммунисты явили БОЛЬШИНСТВО жителей?

  • Slon

    Slon
    1 час назад

    Антон Макаров

    О, схема как в Амурской области ЕР-ЛДПР. Только Абрамов дешевле продался, на область ноль влияния.



    Наоборот, дороже. Гарантированное место сенатора и практически 100% место депутата госдумы. У нас ЕР пришлось договариваться с ЛДПР до выборов так как была 100 гарантия что победит Абрамов. В хабаровском крае такой гарантии не было, мало того, ЕР там реально просчиталась.

  • КП

    КП
    1 час назад

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье, потом ходить и кричать, "что победу крали"?.. мы это уже в Амурской области проходили, суд отправляет са сбором доказательств к Неведомскому, а тот даёт команду на сбор лишь по решению суда. Короче это тупняк и бесполезно. Таким образом в Хабаровске представитель партии ЛДПР заходит в исполнительную. краевую власть РАБОТАТЬ на результат. Чего не скажешь в Приморье, не исключаю, что коммунисты одумаются и не пойдут вести работу в коалиции. ЛДПР и ранее говорила о необходимости работы коалиционно, но всякого род диванным прохиндеям хочется посмотреть в окошко на экшен, на мордобой и кровопролитие. Коммунисты не смогут доказать вбросы, поскольку этот избирательный аппарат не работает не по тому, что Памфилова наверху, а по тому, что ВНИЗУ СИДЯТ ПРОДАЖНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ, которые и осуществляют ВБРОСЫ, и избиратели, решившие отсидеться дома.. Сколько людей пришло на выборы в Приморье? 30%? Ну так а ЧЕГО Ж остальные не пришли, если у коммунистов даже 50%, то это 15% от числа жителей края.. на митинг придут 300 человек.. ну шумят, и ЧТО? Коммунисты явили БОЛЬШИНСТВО жителей?



    Зачем вы шли на выборы? В самый ответственный момент слиться?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    B-52

    Myxira

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    зачем?...



    Просто интесно, хватит ли у него совести признать, что это швырок избирателей. Ну или поржать, если начнет оправдывать данное шоу.


    Ну так тебе нужно было ОТВЕТ или ты своим мозгом решил "допереть" в силу особенностей мышления?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    КП



    А кто будет кричать "Мы оппозиция!"?



    А кто им уже верит???

    Они кое-как, со скрипом, протащили Кузьмина в думу. А на следующих выборах: после Медведева, Абрамова и Фургала, кто за них будет голосовать?

    Люди, которые хоть немного анализируют происходящее в политике, никогда более не поверят им.

    А под крылом старшего брата им тоже будут перепадать голоса избирателей.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    КП

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье, потом ходить и кричать, "что победу крали"?.. мы это уже в Амурской области проходили, суд отправляет са сбором доказательств к Неведомскому, а тот даёт команду на сбор лишь по решению суда. Короче это тупняк и бесполезно. Таким образом в Хабаровске представитель партии ЛДПР заходит в исполнительную. краевую власть РАБОТАТЬ на результат. Чего не скажешь в Приморье, не исключаю, что коммунисты одумаются и не пойдут вести работу в коалиции. ЛДПР и ранее говорила о необходимости работы коалиционно, но всякого род диванным прохиндеям хочется посмотреть в окошко на экшен, на мордобой и кровопролитие. Коммунисты не смогут доказать вбросы, поскольку этот избирательный аппарат не работает не по тому, что Памфилова наверху, а по тому, что ВНИЗУ СИДЯТ ПРОДАЖНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ, которые и осуществляют ВБРОСЫ, и избиратели, решившие отсидеться дома.. Сколько людей пришло на выборы в Приморье? 30%? Ну так а ЧЕГО Ж остальные не пришли, если у коммунистов даже 50%, то это 15% от числа жителей края.. на митинг придут 300 человек.. ну шумят, и ЧТО? Коммунисты явили БОЛЬШИНСТВО жителей?



    Зачем вы шли на выборы? В самый ответственный момент слиться?



    КТО слился? В Тынде коммунист работает с Едром.. и ЧТО?.. СЛИВ?

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Сергей Труш
    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье, потом ходить и кричать, "что победу крали"?.. мы это уже в Амурской области проходили, суд отправляет са сбором доказательств к Неведомскому, а тот даёт команду на сбор лишь по решению суда. Короче это тупняк и бесполезно. Таким образом в Хабаровске представитель партии ЛДПР заходит в исполнительную. краевую власть РАБОТАТЬ на результат. Чего не скажешь в Приморье, не исключаю, что коммунисты одумаются и не пойдут вести работу в коалиции. ЛДПР и ранее говорила о необходимости работы коалиционно, но всякого род диванным прохиндеям хочется посмотреть в окошко на экшен, на мордобой и кровопролитие. Коммунисты не смогут доказать вбросы, поскольку этот избирательный аппарат не работает не по тому, что Памфилова наверху, а по тому, что ВНИЗУ СИДЯТ ПРОДАЖНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ, которые и осуществляют ВБРОСЫ, и избиратели, решившие отсидеться дома.. Сколько людей пришло на выборы в Приморье? 30%? Ну так а ЧЕГО Ж остальные не пришли, если у коммунистов даже 50%, то это 15% от числа жителей края.. на митинг придут 300 человек.. ну шумят, и ЧТО? Коммунисты явили БОЛЬШИНСТВО жителей?


    Спасибо. Поржал.

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    1 час назад

    И ведь не стыдно же

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Отмазки в стиле: мы не победим. Чё на выборы тогда вообще идете? В Амурской области же села оппозиция в городах и ничего. Явление в приморье только бы дала большой пинок электорату Фургала на мобилизацию. Такого бы во второй раз федеральная власть не допустила. Не несли хрень и признай ручную сущность своей продажной партии, сынок

  • retired

    retired
    1 час назад

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье...



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    retired

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье...



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    Я же тебе Еддроботу малолетнему уже ответил, куда ты опять лезешь то?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, ведь нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье, потом ходить и кричать, "что победу крали"?.. Мы до пяти утра на штабе получали результаты с участков, сверяли их с официальной, по тому как боялись вбросов. Мы это уже в Амурской области проходили, Суд отправляет за сбором доказательств к Неведомскому, а тот даёт команду на сбор лишь по решению суда. Короче это тупняк и бесполезно. Таким образом в Хабаровске представитель партии ЛДПР заходит в исполнительную. краевую власть РАБОТАТЬ на результат. Чего не скажешь в Приморье, не исключаю, что коммунисты одумаются и не пойдут вести работу в коалиции. ЛДПР и ранее говорила о необходимости работы коалиционно, но всякого род диванным прохиндеям хочется посмотреть в окошко на экшен, на мордобой и кровопролитие. Коммунисты не смогут доказать вбросы, поскольку этот избирательный аппарат не работает не по тому, что Памфилова наверху, а по тому, что ВНИЗУ СИДЯТ ПРОДАЖНЫЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИЙ, которые и осуществляют ВБРОСЫ, и избиратели, решившие отсидеться дома.. Сколько людей пришло на выборы в Приморье? 30%? Ну так а ЧЕГО Ж остальные не пришли, если у коммунистов даже 50%, то это 15% от числа жителей края.. на митинг придут 300 человек.. ну шумят, и ЧТО? Коммунисты явили БОЛЬШИНСТВО жителей?



    Главное не победа, а участие!

    А потом подороже себя продать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    В Тынде у главы города в подчинении Единоросы. Это СЛИВ?.. А в аппарате работают те же самые специалисты, что и у Едра.. это тоже слив?

  • КП

    КП
    1 час назад

    Пришли враги, сожгли деревни, угнали жителей. Оставшиеся жители полны решимости отомстить, вернуть своих родных. Выбрали военначальника, сказали веди нас, мы все за тобой! Только лишь приблизились к стану врага лидер так неуверенно, у них такие сабли острые, давайте лучше сдадимся... )))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Рив Норин



    Главное не победа, а участие!

    А потом подороже себя продать.



    Действительно, лучше же на жопе сидеть и махать на диване флагом, орать и НИЧЕГО не делать, верно же?

  • КП

    КП
    1 час назад

    Сергей Труш

    В Тынде у главы города в подчинении Единоросы. Это СЛИВ?.. А в аппарате работают те же самые специалисты, что и у Едра.. это тоже слив?



    Ты тему прочитай сверху.

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Да вы даже не выходите и не орёте. Некогда сильная партия под знаменем Фругала и Абрамова объявила себя политическими трупами. Браво

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    КП

    Сергей Труш

    В Тынде у главы города в подчинении Единоросы. Это СЛИВ?.. А в аппарате работают те же самые специалисты, что и у Едра.. это тоже слив?



    Ты тему прочитай сверху.



    Я то читал, но ты нет, ведь от тебя истерики.

    На выборы ходил-то?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Сергей Труш

    Рив Норин



    Главное не победа, а участие!

    А потом подороже себя продать.



    Действительно, лучше же на жопе сидеть и махать на диване флагом, орать и НИЧЕГО не делать, верно же?



    А вы то что делаете?

    Разница между вами и диванными аналитиками, только в том, что вы орёте и с флагами бегаете возле ДК Профсоюзов пару раз в год и НЕ БОЛЕЕ!

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Избирателям Фургала,а так же тем,кто хотел идти и голосовать против едра, плюнули в лицо...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Антон Макаров

    Да вы даже не выходите и не орёте. Некогда сильная партия под знаменем Фругала и Абрамова объявила себя политическими трупами. Браво



    Лёша, тебе место в районе за что дали?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Рив Норин

    Сергей Труш

    Рив Норин



    Главное не победа, а участие!

    А потом подороже себя продать.



    Действительно, лучше же на жопе сидеть и махать на диване флагом, орать и НИЧЕГО не делать, верно же?



    А вы то что делаете?

    Разница между вами и диванными аналитиками, только в том, что вы орёте и с флагами бегаете возле ДК Профсоюзов и НЕ БОЛЕЕ!



    Да лаадно?.. Ты или туп, или прикидываешься, ты, кстати, уже вступил в КПРФ и начал борьбу за правое дело? Расскажи, как ты будешь борьбу вести?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Никогда всерьез не воспринимал эту партию. Лидер Жириновский клоун жалкий. Ничем не запомнился,только нелепыми перформансами. Абраша обыкновенный жилик-прощелыга..В этот раз:на штабную моль одели мундир фельдмаршала с орденами. Лозунг для дебилов придумали "Ибутпорядок". И пролезло же)))) Сейчас очередной прощелыга продался с потрохами.Мы сами тупы,ленивы и неразборчивы. Поэтому нечего тут ныть...Барыги обделали очередное дельце. Вы думаете они на следующих выборах не придумают простейшую уловку по на....бу электората? Да там и придумывать особо ничего не надо. Вам мозги за7рать очень легко. Да и на выборы мы не ходим..Так что сопли не надо тут разводить.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    представляю себе прессинг на Фургала

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Сергей Труш



    Да лаадно?.. Ты или туп, или прикидываешься, ты, кстати, уже вступил в КПРФ и начал борьбу за правое дело? Расскажи, как ты будешь борьбу вести?



    Для особоодаренных, никуда я не вступал и вступать не собираюсь. Мое правое дело это моя работа и семья.

    А здесь пишу, потому что не могу терпеть лжецов и лизоблюдов как в жизни, так и на форуме.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    пысы..Труш непонятно что там делает...Хотя посмотрев на КПРФ понятно))))

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Братеев1

    представляю себе прессинг на Фургала



    Его сейчас едросы на руках носить будут. Наверное уже поляну накрывают.

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Братеев1представляю себе прессинг на Фургала


    Да,бедняга...сопротивлялся,но его заставили...силой:)))Задача выполнена,везде будет едро,договорившееся с лдпр!

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    Фургал настоящий друг партии ))))

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Как сообщает РИА Новости, кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что несмотря на согласие вместе с соперником по выборам главы региона Вячеславом Шпортом работать на благо жителей региона, не отказывается от второго тура.

    Оба кандидата в губернаторы Хабаровского края сделали сенсационные заявления поздней ночью

    "Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края", — сказал Фургал.

    Подробнее: https://amurmedia.ru/news/736122/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Павел Флудерский

    пысы..Труш непонятно что там делает...Хотя посмотрев на КПРФ понятно))))



    Борется за правое дело, как же не понятно?!... Изворачивается, выкручивается, лавирует - а это не просто, нужен талант.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    кукушки поторопились слить фэйковую новость-а оно вон оно чё

  • Sah

    Sah
    57 минут назад

    Братеев1

    кукушки поторопились слить фэйковую новость-а оно вон оно чё



    а петухи дружно закукарекали

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    56 минут назад

    Cемен Васильевич А.

    Избирателям Фургала,а так же тем,кто хотел идти и голосовать против едра, плюнули в лицо...



    Может быть теперь избиратели поймут, что надеятся на эти партейки глупо, что они не краснея кинут очередной раз

  • Братеев1

    Братеев1
    56 минут назад

    вечно всерашние принялись снова гадить на ЛДПР-а потом орут почему вы нас не поддерживаете

  • Sah

    Sah
    55 минут назад

    комменты тут вообще подтверждают тезис властей: "народ не обладает специальными знаниями, чтобы осуществить правильный выбор"

  • КП

    КП
    55 минут назад

    Братеев1

    Как сообщает РИА Новости, кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что несмотря на согласие вместе с соперником по выборам главы региона Вячеславом Шпортом работать на благо жителей региона, не отказывается от второго тура. Оба кандидата в губернаторы Хабаровского края сделали сенсационные заявления поздней ночью "Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края", — сказал Фургал. Подробнее: https://amurmedia.ru/news/736122/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



    Как мило.Перебежать в стан врага я перебежал, а вот руководить своей армией я не отказываюсь...

  • SlimmerHyperion

    SlimmerHyperion
    54 минуты назад

    Братеев1

    вечно всерашние принялись снова гадить на ЛДПР-а потом орут почему вы нас не поддерживаете



    Вы сами себя изгадили донельзя

  • retired

    retired
    54 минуты назад

    Сергей Труш

    retired



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    Я же тебе Еддроботу малолетнему уже ответил, куда ты опять лезешь то?



    Труш, я во-первых, даже в комсомоле не был, не то что в партиях, а, во-вторых, я лет на тридцать старше тебя.

    И потом, у тебя логические нестыковки, вот ты тут на какашки исходишь, кричишь, надо всем-всем на выборы и тогда, лдпр победит и никакие подтасовки партии власти не помогут. Ура-ура -лдпра.

    И тут же ты говоришь -Да он правильно сделал, что снялся с выборов, все равно едро подтасует результаты.

    Вот эти противоречивые твои утверждения и призывы, а также многочисленные другие, показывают, что ты, Труш, частенько,пребываешь в состояни когнитивного диссонанса. Прочитай что это такое, запомни, и можешь потом употреблять. Только к месту.

  • Sah

    Sah
    53 минуты назад

    retired

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье...



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    а не ходить тоже на руку едросне действовать.

    на региональных выборах (те, которые в сентябре) властям плевать на явку, от слова совсем. Главное тут , чтоб кандидат власти прошел.

  • Sah

    Sah
    45 минут назад

    КП

    Братеев1

    Как сообщает РИА Новости, кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что несмотря на согласие вместе с соперником по выборам главы региона Вячеславом Шпортом работать на благо жителей региона, не отказывается от второго тура. Оба кандидата в губернаторы Хабаровского края сделали сенсационные заявления поздней ночью "Второй тур выборов состоится, я от выборов не отказывался. Я принял предложение Шпорта работать в любом качестве на благо жителей Хабаровского края", — сказал Фургал. Подробнее: https://amurmedia.ru/news/736122/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop



    Как мило.Перебежать в стан врага я перебежал, а вот руководить своей армией я не отказываюсь...



    заявление Шпорта больше для электората. Перетянуть хочет сомневающихся , мол ничего если я выиграю - Фургал тоже во власти будет. А у Фургала выбора нет, кроме как предложения принять, иначе его в наальнята запишут, а это не прибавит голосов

  • ЛайКа

    ЛайКа
    44 минуты назад

    retired

    кричишь, надо всем-всем на выборы и тогда, лдпр победит и никакие подтасовки партии власти не помогут. Ура-ура-лдпра. И тут же ты говоришь -Да он правильно сделал, что снялся с выборов, все равно едро подтасует результаты.




    И по ходу он даже не понимает что мелет!!



    Это ПРЕДАТЕЛЬСТВО! И точка



    И там у него ещё в комментах про "низашто с красными, оне обзываюца, а коалиция с ЕР это есть хорошо"



    Смысла нет. Тут столько человек разными фразами сказало, что это пинок, но нет, ему нельзя признать. Просто нельзя. Он часть



  • Братеев1

    Братеев1
    42 минуты назад

    Собачка да никто не снимался-это фэйковая новость

  • Максим Чехов

    Максим Чехов
    41 минута назад

    У нас ЛДПР не лучше. Такие же шалашовки

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    Снова шпана от МГЕР пишет чушь всякую.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    36 минут назад

    Sah

    retired

    Сергей Труш

    B-52

    Хотелось бы услышать комментарий Сергея Труша по этому поводу.



    Я уже написал его. Фургал поступил верно, нет НИКАКИХ гарантий, что в результате выборов местный изберком не устроит ему "тёмную" как в Приморье...



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    а не ходить тоже на руку едросне действовать.

    на региональных выборах (те, которые в сентябре) властям плевать на явку, от слова совсем. Главное тут , чтоб кандидат власти прошел.



    Ну так они и призывают не ходит, а эти тут решили примазаться к борьбе в Приморье..

  • Sah

    Sah
    35 минут назад

    Сергей Труш

    Снова шпана от МГЕР пишет чушь всякую.



    да тут просто каждый по себе судит, причем в силу своих умствеенных потуг, как я заметил.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    «Коалиция - лучшее средство от саботажа и коррупции»

    2015 год.

  • retired

    retired
    32 минуты назад

    Sah

    retired



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    а не ходить тоже на руку едросне действовать.

    на региональных выборах (те, которые в сентябре) властям плевать на явку, от слова совсем. Главное тут , чтоб кандидат власти прошел.



    Зачем ходить на эти выборы, если от твоего голоса ничего не зависит? Нужен тебе такой процесс? Ты в этом процессе в каком качестве участвуешь? В качестве лоха.

    Этот процесс нужен только власти. Народу он не нужен абсолютно. Власти же он нужен для придания себе статуса законно избранной, для изображения себя властью, которая представляет интересы основной массы населения.

    Это те же самые наперсточники, ты соблазнился, поучаствовал в игре, тебя облапошили, на деньги.

    Который дурак, тот будет думать,что вот, блин, не угадал в этот раз наперсток. В следующий раз угадаю, сниму выигрыш.

    А который поумнее, он и близко не подойдет больше к этим наперсточникам.

  • ay

    ay
    26 минут назад



    Этот процесс нужен только власти. Народу он не нужен абсолютно. Власти же он нужен для придания себе статуса законно избранной, для изображения себя властью, которая представляет интересы основной массы населения.



    Постепенно тоже пришёл к такому выводу. Наверное, последний раз ходил на безальтернативные выборы. Выборы Орлова губернатора. Голосовал, разумеется, не за него. И, если честно, то теперь считаю, что единственный способ оконфузить действующую власть - делегитимизировать выборы, т.е. игнорировать их. Ну смешно же, если выборы признают состоявшимися, а на них проголосовало лишь три калеки. А ведь признают. Порог явки-то отменён. Кандидат "против всех" тоже. Де*мократия, фигли.

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Власть сама виновата в том, что народ забивает на выборы. Такой фигни не было даже при алкаше БеНе.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    14 минут назад

    retired

    Сергей Труш

    retired



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    Я же тебе Еддроботу малолетнему уже ответил, куда ты опять лезешь то?



    Труш, я во-первых, даже в комсомоле не был, не то что в партиях, а, во-вторых, я лет на тридцать старше тебя.

    И потом, у тебя логические нестыковки, вот ты тут на какашки исходишь, кричишь, надо всем-всем на выборы и тогда, лдпр победит и никакие подтасовки партии власти не помогут. Ура-ура -лдпра.

    И тут же ты говоришь -Да он правильно сделал, что снялся с выборов, все равно едро подтасует результаты.

    Вот эти противоречивые твои утверждения и призывы, а также многочисленные другие, показывают, что ты, Труш, частенько,пребываешь в состояни когнитивного диссонанса. Прочитай что это такое, запомни, и можешь потом употреблять. Только к месту.



    Тебя где врать учили?.. я ГДЕ утверждал, то он правильно сделал, что СЛИЛ?.. он НЕ СЛИЛ, а включился в работу. Я указал, что при низкой явке Едро ЛЕГКО рисует результаты, как только явка высока результат СОВЕРШЕННО иной. так что с логикой у тебя беда

  • Sah

    Sah
    11 минут назад

    retired

    Sah

    retired



    Вот именно, Труш, никаких гарантий. Так зачем тогда народу ходить на эти жульнические мероприятия, на выборы типа?



    а не ходить тоже на руку едросне действовать.

    на региональных выборах (те, которые в сентябре) властям плевать на явку, от слова совсем. Главное тут , чтоб кандидат власти прошел.



    Зачем ходить на эти выборы, если от твоего голоса ничего не зависит? Нужен тебе такой процесс? Ты в этом процессе в каком качестве участвуешь? В качестве лоха.



    Приморье показало , что зависит. Хотя бы вся страна узрела российские "честные" выборы.



    Этот процесс нужен только власти. Народу он не нужен абсолютно. Власти же он нужен для придания себе статуса законно избранной, для изображения себя властью, которая представляет интересы основной массы населения.

    Это те же самые наперсточники, ты соблазнился, поучаствовал в игре, тебя облапошили, на деньги.

    Который дурак, тот будет думать,что вот, блин, не угадал в этот раз наперсток. В следующий раз угадаю, сниму выигрыш.

    А который поумнее, он и близко не подойдет больше к этим наперсточникам.



    если на выборы власть не зовет активно, суля голосование за благоустройство,суля сувениры и , собирая обращение к главе попутно , значит ей не нужно твое посещение , а значит если ты не пошел, то тоже лох.

    Думать надо всегда и в каждом конкретном случае.

  • Myxira

    Myxira
    9 минут назад

    ay

    Постепенно тоже пришёл к такому выводу. Наверное, последний раз ходил на безальтернативные выборы. Выборы Орлова губернатора. Голосовал, разумеется, не за него. И, если честно, то теперь считаю, что единственный способ оконфузить действующую власть - делегитимизировать выборы, т.е. игнорировать их. Ну смешно же, если выборы признают состоявшимися, а на них проголосовало лишь три калеки. А ведь признают. Порог явки-то отменён. Кандидат "против всех" тоже. Де*мократия, фигли.



    Вот и я о том: если нет разницы, то зачем?...

    ЛДПР - технический кандидат, испокон веку так было, так и будет. Хотя... думаю, учтут нынешние результаты: пришла пора мимикрировать, готовиться загодя к следующим выборам. Появятся новые партии. Интересно, куда труш побежит и под каким соусом?...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    ay

    Власть сама виновата в том, что народ забивает на выборы. Такой фигни не было даже при алкаше БеНе.



    виновата?.. СПАСИБО ТЕБЕ скажет Едро за то, что ты им позволяешь экономить СВОИ деньги на подвозах, но тратить БЮДЖЕТНЫЕ на выборы и на свои ЛИЧНЫЕ нужды. Благодарнее чем тебя они найти не могут.. Только ты, надувший губки, позволяешь им пролезать в органы власти раздавая маргарин и боярышник алкашам.

  • ay

    ay
    3 минуты назад

    Sah

    если на выборы власть не зовет активно, суля голосование за благоустройство,суля сувениры и , собирая обращение к главе попутно , значит ей не нужно твое посещение , а значит если ты не пошел, то тоже лох.

    Думать надо всегда и в каждом конкретном случае.



    Если власть сулит, то проголосовать может и есть смысл. Конечно, за кандидата не от партии власти.

  • 13й

    13й
    3 минуты назад

    Труш, а почему Фургал не предложил Шпорту стать его первым замом? Так-то у Фургала побольше голосов в первом туре было.

  • 13й

    13й
    2 минуты назад

    Труш, а почему Фургал не предложил Шпорту стать его первым замом? Так-то у Фургала побольше голосов в первом туре было.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 минута назад

    да зачем он ему нужен-у ЛДПР есть свои кадры-а Фургал незаменим

  • ay

    ay
    20 секунд назад

    Сергей Труш

    ay

    Власть сама виновата в том, что народ забивает на выборы. Такой фигни не было даже при алкаше БеНе.



    виновата?.. СПАСИБО ТЕБЕ скажет Едро за то, что ты им позволяешь экономить СВОИ деньги на подвозах, но тратить БЮДЖЕТНЫЕ на выборы и на свои ЛИЧНЫЕ нужды. Благодарнее чем тебя они найти не могут.. Только ты, надувший губки, позволяешь им пролезать в органы власти раздавая маргарин и боярышник алкашам.



    Если очень захотеть, действовать умело, то можно Солнце... об***ать - вот бы зашыпело! Игнорить выборы можно и нужно, если на них не придёт 99 из 100. Это был бы лютый выборный фарс.

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