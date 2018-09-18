«Коммерсант»: избирателям Хабаровского края оставили в бюллетенях только фамилию Шпорта

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил депутату Госдумы ЛДПР Сергею Фургалу – оба политика вышли во второй тур выборов главы региона – должность первого заместителя. Господин Фургал принял это предложение и не будет участвовать во втором туре. 18 сентября политики должны были выйти на дебаты в прямом эфире, однако на ТВ они не явились. Ведущий объявил, что вместо этого штабы Вячеслава Шпорта и Сергея Фургала прислали видеоролики.

«Уважаемые жители, хочу поблагодарить, что вы пришли на выборы!» – начал выступление в ролике господин Шпорт. Он отметил, что многие избиратели поддержали в первом туре Сергея Фургала и предложил депутату Госдумы должность первого зама.

«Я услышал предложение Вячеслава Шпорта – я никогда не гонюсь и не гнался за звездочками на погонах. Принимаю его предложение и готов работать закатав рукава»,– сказал в ответном ролике господин Фургал.

Прямо о снятии он не заявил, но, как рассказал близкий к региональному правительству источник, принимать участие в кампании Сергей Фургал не будет: «В бюллетене будет одна фамилия действующего губернатора».

Однако, как сообщает «Эхо Москвы», когда губернатор Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту работу в краевом правительстве, Фургал предложение принял, но отказываться от участия в выборах не стал.

На выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли 9 сентября Сергей Фургал получил 35,8 % голосов, Вячеслав Шпорт – 35,6 %. После этого штаб господина Шпорта был усилен командами политтехнологов. Сейчас, по сведениям «Коммерсанта», в регионе находится первый замглавы администрации президента Александр Харичев. А по информации «Дождя», после первого тура выборов в Кремле обсуждалась идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который намечен на 23 сентября.

Согласно законодательству, в случае отказа от участия во втором туре одного из вышедших в него кандидатов, предложение об участии делается кандидату занявшему третье место, в случае отказа и этого политика, занявшему четвертое место — и так далее. В случае если во втором туре согласен участвовать только один кандидат, для признания выборов состоявшимися он должен набрать более 50 % голосов.

В первом туре выборов хабаровского губернатора участвовало пять кандидатов. Третье место заняла Анастасия Саламаха (КПРФ), которая получила 15,74 % голосов. Справоросс Игорь Глухов набрал 5,49 %, кандидат от «Зеленых» Андрей Петров — 3,81 %.