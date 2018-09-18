Возле благовещенского ЗАГСа устанавливают кованые перила (фото)

Возле благовещенского ЗАГСа проводятся работы по установке ограждения из художественного литья. Помимо кованых перил у центрального входа, в здании со стороны Святителя Иннокентия заменят двери, а также смонтируют новый козырек. Все это будет сделано в одной стилистике с центральным входом.

Работы проводит благовещенская компания «Восток Блок Строй».

С ней, как с единственным участником аукциона, был заключен договор на изготовление и установку перил, дверей и козырька.

На работы из областного бюджета за счет федеральных субвенций было выделено 1 188 943 рубля.

По контракту длина перил вдоль лестницы центрального входа составит 18 метров, а высота – 1,2 метра. Завершить начатое подрядчик должен до 21 сентября.

«Мне понравилось. Считаю, что ЗАГС будет выглядеть достойно», – высказала свое мнение Наталья Томилова, начальник амурского управления ЗАГС.

Кроме того, ремонт был сделан в архиве управления ЗАГС, расположенном на улице Шевченко.