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18сентября
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сегодня, 10:43 1

Возле благовещенского ЗАГСа устанавливают кованые перила (фото)

Возле благовещенского ЗАГСа устанавливают кованые перила (фото)

Возле благовещенского ЗАГСа проводятся работы по установке ограждения из художественного литья. Помимо кованых перил у центрального входа, в здании со стороны Святителя Иннокентия заменят двери, а также смонтируют новый козырек. Все это будет сделано в одной стилистике с центральным входом.

Работы проводит благовещенская компания «Восток Блок Строй».

С ней, как с единственным участником аукциона, был заключен договор на изготовление и установку перил, дверей и козырька.

На работы из областного бюджета за счет федеральных субвенций было выделено 1 188 943 рубля.

По контракту длина перил вдоль лестницы центрального входа составит 18 метров, а высота – 1,2 метра. Завершить начатое подрядчик должен до 21 сентября.

«Мне понравилось. Считаю, что ЗАГС будет выглядеть достойно», – высказала свое мнение Наталья Томилова, начальник амурского управления ЗАГС.

Кроме того, ремонт был сделан в архиве управления ЗАГС, расположенном на улице Шевченко.

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • анчар

    анчар
    3 часа назад

    Супер! Наглядно для молодожёнов, как красиво и крепко строить свою жизнь.

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