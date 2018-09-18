Драка с полицейскими в Благовещенске вылилась в уголовное дело
Следственный отдел по Благовещенску возбудил уголовное дело в отношении жителя города, подозреваемого в применении насилия к представителю власти. Этот инцидент произошел в областном центре 16 сентября, его удалось снять на видео. 17 сентября в полиции сообщали о том, что водителю и пассажиру, устроившим дебош, грозит ответственность.
По данным следствия, 16 сентября в Благовещенске сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился нетрезвый водитель. Во время разбирательства пассажир, выйдя из машины, применил насилие к правоохранителю, сообщается на сайте СУ СКР по Амурской области.
Ведомство пишет, что подозреваемый мужчина в ходе допроса дал признательные показания.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Видео: amur.sledcom.ru
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