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18сентября
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сегодня, 10:26 0

Драка с полицейскими в Благовещенске вылилась в уголовное дело

Драка с полицейскими в Благовещенске вылилась в уголовное дело
Кадр: видео amur.sledcom.ru

Следственный отдел по Благовещенску возбудил уголовное дело в отношении жителя города, подозреваемого в применении насилия к представителю власти. Этот инцидент произошел в областном центре 16 сентября, его удалось снять на видео. 17 сентября в полиции сообщали о том, что водителю и пассажиру, устроившим дебош, грозит ответственность.

По данным следствия, 16 сентября в Благовещенске сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился нетрезвый водитель. Во время разбирательства пассажир, выйдя из машины, применил насилие к правоохранителю, сообщается на сайте СУ СКР по Амурской области.

Ведомство пишет, что подозреваемый мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Видео: amur.sledcom.ru

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