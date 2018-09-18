Драка с полицейскими в Благовещенске вылилась в уголовное дело

Кадр: видео amur.sledcom.ru

По данным следствия, 16 сентября в Благовещенске сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, за рулем которого, предположительно, находился нетрезвый водитель. Во время разбирательства пассажир, выйдя из машины, применил насилие к правоохранителю, сообщается на сайте СУ СКР по Амурской области.

Ведомство пишет, что подозреваемый мужчина в ходе допроса дал признательные показания.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Видео: amur.sledcom.ru